Petro lanzó fuerte regaño tras tormenta que desató minSalud por supuesta entrega de ‘mermelada’: “Un partido de gobierno cogobierna...Punto”

Después de la reunión, que duró un poco más de tres horas, representantes del Pacto Histórico y del Centro Democrático hablaron ante los micrófonos y le expresaron a todo el país que no se llegó a un acuerdo.

Polémica declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la Alianza Verde: “Uno no puede tener representación en el Gobierno, representación a través del SENA, a través de institutos como el Icetex y hacer oposición”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6A1bkDbGkx

“Uno es de oposición o es de Gobierno. Uno no puede tener representación en el Gobierno, representación a través del SENA, a través de institutos como el Icetex y hacer oposición”, aseguró el jefe de cartera.

Además dijo que quienes están en la independencia, realmente son de oposición y que debe existir claridad sobre el tema para no confundir a los colombianos. “Este Gobierno y el presidente Petro es muy generoso porque les permite a quienes están disfrutando del gobierno, hacer toda la oposición”.

En el Congreso no es un secreto que la Alianza Verde está dividida y que varios de sus militantes no están de acuerdo con las reformas que presentó el presidente Gustavo Petro al Legislativo. Por ejemplo, Catherine Juvinao y Katherine Miranda han sido unas férreas opositoras de la reforma a la salud. En el Senado la situación no es diferente con Jota Pe Hernández y Angélica Lozano.