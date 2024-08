Petro, molesto porque le tumbaron facultades para vigilar y controlar servicios públicos: “Demoran el cambio de fórmula”

Un particular mensaje publicó en sus redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro, haciendo mención a los comisados de la Creg y a las medidas que no ha podido consolidar para materializar en el país una reducción en la tarifa de energía.

“Declarar irregulares los nombramientos de los comisionados de la Creg, desde que me posesioné como presidente de la República, incluida la decisión de impedirme ejercer mis funciones constitucionales como vigilante y controlador de los servicios públicos, ha logrado demorar el cambio de fórmula de las tarifas de generación de energía eléctrica para bajarlas a toda la sociedad colombiana ”, posteó Petro.

Cabe señalar que un nuevo lío jurídico tiene el presidente de la República. Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente desacato contra el primer mandatario por no cumplir una decisión del mismo tribunal sobre integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Ni siquiera los magistrados del Tribunal de Cundinamarca entienden por qué la renuencia del presidente para nombrar el grupo de expertos encargados de la Comisión. Sin embargo, lo que sí advierten es que, de no cumplirse las sentencias del mismo Tribunal y del Consejo de Estado, el primer mandatario estaría en desacato, con las consecuencias legales que se derivan.

Las pruebas que fueron allegadas por la propia presidencia advierten que se adelantaron todas las gestiones necesarias para hacer el nombramiento del grupo de expertos, pero no se cumplió el fallo que ordenaba hacer efectivos esos nombramientos.

“Los documentos allegados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República permiten evidenciar que se realizaron gestiones para realizar los nombramientos, mas no el cumplimiento del fallo, porque no se adjuntaron los actos administrativos de nombramiento en propiedad de los seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años, como se ordenó en el fallo del 25 de enero de 2024, pese a que el plazo feneció el 27 de junio de 2024″, advierte la decisión.

Como el gobierno no ha logrado conformar el grupo de expertos que integrarán la Comisión, el Tribunal le dio entonces 48 horas al presidente para que aporte todos los elementos de prueba necesarios que justifiquen por qué no cumplió, so pena de una eventual sanción por desacato.