“Petro no hizo la paz con el ELN en tres meses como prometió”: políticos ante decisión del mandatario de “cerrar el proceso de paz”

Uno de los primeros en opinar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien había advertido hace dos semanas que la Paz Total que lidera el presidente Petro no arrojaría los resultados esperados.

“Yo creo que el discurso del Presidente es absolutamente claro, no puede seguir una mesa de negociación en medio de la sangre de nuestros soldados, el ELN no entendió el mensaje ni la política de paz del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad histórica para negociar la paz, insiste en la violencia, insiste en hacerle daño a los colombianos, a mí me duele profundamente porque conozco a Arauca, el ELN lo ha victimizado, se sigue ensañando contra su gente, contra la población civil, eso es inaceptable para el Gobierno Nacional. Al ELN, definitivamente, lo dejó el tren de la historia”, manifestó.