Petro pidió a las FF. MM. realizar las obras de la implementación de los acuerdos de paz: “Cuidan mejor la plata que los políticos”

Una particular orden impartió el presidente, Gustavo Petro, a las Fuerzas Militares, en medio de una crisis de orden público por el que atraviesan varias regiones del país.

Desde Popayán, en donde el jefe de Estado adelantó una agenda de trabajo regional con el lanzamiento de Misión Cauca este viernes, 21 de junio, ordenó a la fuerza pública encargarse de las obras de la implantación de los acuerdos de paz, que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

En su discurso, el mandatario colombiano indicó que los militares cuidan mejor los recursos públicos que los políticos. Por ejemplo, por el escándalo de corrupción en la UNGRD están en el ojo del huracán varios funcionarios del Gobierno del llamado cambio.

“Porque los militares cuidan mejor la plata que los políticos. Para ejemplo, pongo el OCAD Paz, que ya el director de planeación hará una rueda de prensa creo que de semana entrante, sobre qué sucedió con eso”, dijo Petro.

También aseguró en la tarima del evento: “Pero de las obras que hemos visitado del OCAD Paz, que era para la paz, que es el producto del acuerdo con la FARC, no hemos visto ni una. La plata la entregaron en época de elecciones, ya los organismos propios de este tema nos lo mostrarán”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“Aquí tenemos otros proyectos, muchos serán los mismos del PDET, los mismos que ya se han hablado. Y ha habido la plata, no es que no haya habido, sino que se la han robado”, expresó.

Además, manifestó el mandatario colombiano: “Y se la han robado a través del mecanismo de contratar a quién. Cuando se va al sitio donde dice quién debía haber hecho la obra, no está la obra. Le dieron anticipo, le dieron la edición del contrato, lo llenaron de plata. Para mí la plata se fue a los que hoy están matando la gente”.

Palacio de Nariño Casa de Nariño Bogota mayo 23 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

“El OCAD Paz se volvió un OCAD guerra a partir de la corrupción. Entonces, este método, con lo cual ya tenemos que hablar en concreto, me parece el más importante. Hay que discutir si se hace el embalse del Micay”, insistió.

El presidente Petro pidió a las Fuerzas Militares que se encarguen de la construcción de las obras de la implementación de los acuerdos de paz: “Los militares cuidan mejor la plata que los políticos”, e insistió “se robaron los dineros de la paz”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MnFXbrgEG4 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2024

Y dejó claro: “A mí me parece que el Ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad conjunta con el Gobierno, que es desarrollar el departamento social de las fuerzas militares, que ya existe, pero ahora debe tener una especificidad mucho más compleja, porque el departamento de obras públicas de Colombia y de trabajo social, transitoriamente, mientras dure el conflicto, tiene que asumirlo las fuerzas militares del país, con toda la asesoría del Gobierno civil”.

En ese mismo escenario, realizó una polémica declaración abriendo la puerta para que se discuta declarar en Colombia un estado de excepción.

De acuerdo con la tesis del mandatario colombiano, ese tipo de figura se debe discutir con la finalidad de agilizar las obras públicas que permitan la transformación del territorio.

En su intervención recordó que ya le tumbaron la declaratoria de una emergencia económica y social en La Guajira, drástico golpe que recibió su gobierno del llamado cambio de parte de la Corte Constitucional.

“Entonces, aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que es contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá, digamos el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública”, sostuvo Gustavo Petro.

La comunidad le reclamó al mandatario, según ellos, por retirarse sin escucharlos. | Foto: Presidencia de la República

Y agregó: “Está la ley, ahí están una serie de normas, a veces se las pasan por la faja, a veces no, pero se puede hacer lo mismo en la región en conflicto. Yo ya tengo una experiencia, a mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura?, ¿cómo está?, que me dijera por aquí, ¿cómo está ese estadio? Está parada la obra. Razón tiene la gente, ese presidente habla carreta, porque el estadio, ¿dónde está? Si él mismo puso la primera piedra y el Ministerio de Deportes puso la plata, y bueno, en todo lo que se hace con una obra, ¿y por qué está parado?”.