Petro: “¿Procuraduría quiere ser Gestapo?”. El mandatario defendió a sus funcionarios que matonean periodistas

Al mandatario colombiano, no pudo ocultar su molestia, por la investigación que abrió el Ministerio Público en contra de varios funcionarios de su administración, por la presunta comisión del delito de “violencia digital”.

Y avanzó en el mensaje que publicó en esa plataforma digital: “Le pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos, poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos”.

La queja, se argumentó con la publicación que hizo el viceministro de Juventud Gareth Sella: “¿Sumercé no es quién estigmatizó a Centro Oriente como “brazo político del ELN” y luego un líder social fue asesinado? Va a mi punto: poder de prensa, más no ‘libertad’. Como cineasta sé el poder que una narrativa puede generar para legitimar una acción. Eso sí, me aterra”.