Petro reaccionó a video de manifestantes que pisotearon su foto en la Plaza de Bolívar: “Tanto odio les han metido en la cabeza”

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, un video que está circulando en las redes sociales, en el que un grupo de personas pisotea su foto en la Plaza de Bolívar, en medio de la marcha del 21 de abril.

Por eso apludían que asesinaran a miles de militantes de la Unión Patriótica, a Carlos Pizarro después de firmar la paz y a tantos otros. Tanto odio le han metido en la cabeza, que no saben que al que quieren "pelar" es el que defiende los derechos del trabajador y el derecho de… pic.twitter.com/EJNhrjXJ6F

Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Tanto odio le han metido en la cabeza, que no saben que al que quieren “pelar” es el que defiende los derechos del trabajador y el derecho de la Colombia entera a tener una pensión y salud”.

“No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfe”, dijo.

Para eso hizo un llamado a nuevas marchas. “La contra contra este odio es más pueblo en las calles decidiendo. Colombia no volverá a ser de los asesinos y los narcotraficantes, no ensangrentarán sus pueblos y sus jóvenes”.