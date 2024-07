Petro reveló que la nueva agenda con EE.UU. “no es el narcotráfico” y señaló que “la cocaína se está descolombianizando”

También dijo: “Hemos planteado cambiar la deuda mundial por acción climática, porque si no, se extingue la humanidad. ¿De qué sirven los dineros y los intereses en la Reserva Federal, o en el FMI, o en los fondos de capital de Wall Street, si no hay humanidad? Los inservibles, vientos de la historia que quizás se pierdan más rápido que los restos de lo que fue la humanidad en el planeta, no sirven de nada ”.

“Pues tenemos que pelear porque eso no sea así. Cambiar la deuda por la acción climática. Biden dijo que le gustaba la idea, pero no han procedido. Y ese es el tema que tiene que discutirse en un evento que nunca había visto Colombia en su dimensión, por la cantidad de países que van a venir aquí, que es la COP16. El centro de la COP16 es lograr, y esto va para todos los embajadores y viceministros aquí presentes, una declaración a favor del cambio inmediato de deuda por acción climática”, insistió Petro.

“Ya sabe que su gran ciudad no tiene agua potable, que no es por un desperdicio que hubo, es porque no supo equilibrar urbanismo con consumo, con oferta de agua potable, que está extrayendo la Orinoquia. Si no sabemos encontrar ese equilibrio, que no pasa porque tengamos más oferta de agua de la Orinoquia, porque volvemos la Orinoquia a un desierto, sino que pasa por disminuir el urbanismo”, dijo.