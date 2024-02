Petro tiene ahora en la ‘mira’ a la procuradora Margarita Cabello. La provoca, la irrespeta y desconoce su autoridad

El presidente Gustavo Petro no está de acuerdo con la figura de la Procuraduría y quisiera que ese organismo de control desapareciera del ordenamiento jurídico colombiano. Así quedó reflejado nuevamente esta semana cuando le reclamó a la procuradora Margarita Cabello porque pidió que se salvaguardara la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Exigimos de la fuerza pública y del señor (William) Salamanca que actúe con la contundencia suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino, además, la institucionalidad de nuestro país”, pidió Cabello.

Petro le respondió que ese no era su rol. “Las órdenes a la Policía las da el presidente de la república, así que le solicito a la procuradora mesura. No abuse de sus funciones”, aseguró el mandatario. SEMANA consultó a varios congresistas que vieron cómo el presidente arremetió contra Cabello. Coinciden en que en ningún momento ella sobrepasó sus límites, sino que, incluso, era su responsabilidad hacer ese llamado.

“Al ver que la fuerza pública no actuaba oportunamente, indudablemente le correspondía eso”, aseguró el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal. Y agregó: “El presidente no puede estarse incomodando con una institución que a él no le gusta”.