Petro tras suspensión de la Procuraduría al canciller Álvaro Leyva: “Esto ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”

El canciller Álvaro Leyva fue suspendido por tres meses y deberá responder en juicio disciplinario por lío de los pasaportes

“Yo tenía mi celular inundado de mensajes de todo el mundo porque ya había salido lo de la renuncia (…), y encontré un mensaje que venía no identificado. En el mensaje venía inserto como un relojito, un relojito en una esquina, entonces yo lo escuché y se abrió el mensaje. Decía: ‘doctora Martha Lucía, en la primera o segunda semana de noviembre se reunieron en el Hotel Legrand de París Jorge Leyva, Juan Carlos Lozada, como unos inversionistas, unos alemanes inversionistas. No sé si inversionistas o contratistas”, contó Zamora en la diligencia.

Y agregó finalmante: “Yo dije, esto de qué es, cuando volví a revisarla en nombres y todo eso, yo lo apunté en un papelito y cuando traté de volver a abrir el mensaje, desapareció. Después pregunté y me dijeron que eso se llaman mensajes temporales y que no se les puede tomar foto. No se pueden remitir a nadie y desaparecen. Yo no lo sabía”.