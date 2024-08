Plantón en el Consulado de Venezuela en Bogotá ante el fraude de Maduro en las elecciones: “Petro es cómplice”

Los asistentes no solo rechazan lo que catalogan como un robo en las elecciones, sino que además reconocen a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, con el apoyo de la líder opositora, María Corina Machado.

“Tenemos 25 años sufriendo este dolor. A mí me tocó hace 12 años salir de mi país, y no le deseamos a nadie apartarse de sus hijos, tampoco les deseamos la tristeza de las madres que han tenido que perder a sus hijos en medio de la lucha. Que este dolor que estamos sufriendo como nación, no se repita en ningún otro país”, aseguró una de las asistentes.