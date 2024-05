Presidente Gustavo Petro calificó como una “narco-toma” el brutal ataque de las Farc de Iván Mordisco al Cauca

“Mi gobierno no compra congresistas”: Petro reacciona a las declaraciones de Olmedo López por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Al finalizar esa reunión de alto nivel, no entregó declaraciones el jefe de Estado, sino el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien lanzó un fuerte mensaje a las disidencias de las Farc de Mordisco.

“Para afirmar que no puede pactarse un nuevo cese con esta organización, que inclusive cualquier conversación con esta organización en el suroccidente del país no puede adelantarse si no es sobre la base del desmantelamiento de sus economías ilícitas, que tiene que comprometerse esa organización, cuya característica fundamental es ser una organización de narcotráfico”, anotó Velásquez.