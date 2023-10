Presidente Gustavo Petro ordenó que se realice la segunda Asamblea de Cocaleros en el país, ¿en qué región se hará?

“Se debe diseñar un programa para que un campesino pueda seguir con la hoja de coca mientras funcione el cultivo sustitutivo, nos van a decir que conviven con ese satán, no, convivimos con la realidad, no solamente no cometer los errores del pasado, se puede hacer con un proceso de diálogo”, sostuvo Petro en esa ocasión.

“Nosotros no tenemos que fracasar, tenemos que construir la sociedad, me parecen pertinentes las propuestas de manera conjunta que se han presentado, por ejemplo una, si un campesino cultivador de coca no quita su cultivo porque no sabe que le espera, por ejemplo el hambre, si esa desconfianza no le permite dar el paso y observa un cambio estructural en el mercado de la cocaína mundial, porque cambiaron los dueños del narcotráfico, no son colombianos, ya son organismos poderosos y un Pablo Escobar palidecería, se debe buscar la solución”, subrayó Petro.