Presidente Petro rompió su silencio por la toma de la Plaza de Bolívar de la guardia indígena con palos: “El bastón no es un arma de fuego”

El presidente de la República Gustavo Petro no fue ajeno a la toma que hizo con palos la guardia indígena de la Plaza de Bolívar, en donde se han congregado en esta semana más de 400 indígenas, quienes están pidiendo la aprobación del Congreso de las polémicas reformas que radicó el Gobierno nacional del Pacto Histórico.

Por medio de su cuenta de Twitter, desde España, en donde viene desarrollando una agenda de trabajo en compañía de varios integrantes de su equipo de trabajo, respondió a la ola de críticas que se han registrado por la masiva presencia de la guardia indígena en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, señalando de manera directa que esa comunidad “no está armada”.

. - Foto: Cortesía a SEMANA

De la misma manera, como es costumbre, el jefe de Estado atacó a la prensa, pese a las voces que han venido expresando que la formación y actividad de la guardia indígena, podría ser una estrategia de intimidación al Congreso, mientras se vota una de las banderas de Petro, su Plan Nacional de Desarrollo.

Guardia indígena en la Plaza de Bolívar - Foto: Semana

“¿Por qué esta prensa quiere una masacre contra los indígenas? Saben que un bastón de mando representa el cuerpo del ser humano y no es una arma de fuego, entonces cuál la razón de instigar el odio contra una población minoría étnica y vulnerable. ¿No es esto un acto que va contra el derecho de gentes?”, trinó Petro.

¿Porqué esta prensa quiere una masacre contra los indígenas? Saben que un bastón de mando representa el cuerpo del ser humano y no es una arma de fuego, entonces cual la razón de instigar el odio contra una población minoría étnica y vulnerable. ¿No es esto un acto que va contra… https://t.co/pYIkqbVljj — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

Alarmante: guardia indígena lanza advertencia desde la Plaza de Bolívar: “El pueblo tiene que reclamar que las reformas se aprueben”

Atendiendo el llamado que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, el lunes festivo de esta semana desde el balcón de la Casa de Nariño a las movilizaciones para que se aprueben las polémicas reformas sociales, un grupo se 400 integrantes de la guardia indígena se tomó la Plaza de Bolívar.

Indigenas en las afueras del Congreso - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La comunidad indígena que llegó a la capital del país desde diferentes regiones del país, lanzó una preocupante advertencia al Legislativo, afirmando —de manera directa— que el Congreso que es elegido de manera popular en las urnas, no está por encima del pueblo.

Indigenas en las afueras del Congreso - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA fue testigo de una de las declaraciones que dio uno de los líderes de la guardia indígena, quien sostuvo que el pueblo tiene que reclamar que las reformas se aprueben, haciendo una clara referencia a los proyectos que ha presentado el Gobierno nacional, con la reforma a la salud, pensional y laboral.

Guardia Indígena en las afueras del Congreso - Plenaria Plan de Desarrollo - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Pueblo indígena de Colombia, hoy nos encontramos aquí reunidos, ustedes que son la fuerza del movimiento indígena, está todo el territorio colombiano aquí reunido, para seguir manteniendo nuestra lucha, nuestra persistencia”, indicó uno de los líderes de la guardia indígena.

La guardia indígena en el Congreso este miércoles. - Foto: Autor Anónimo

Y señaló en su declaración: “Estamos aquí para aportar a las grandes transformaciones que están en el Senado, y que el Senado y la Cámara de Representantes no son más que el pueblo”.

“El pueblo lo erigimos, el pueblo lo pusimos aquí y el pueblo tiene que reclamar hoy para que las reformas se aprueben, que se respete la integralidad; ahora seguiremos, compañeros, comenzamos, hemos dialogado, hemos conversado y hoy nos toca salir; gracias a todos ustedes por acompañar el movimiento indígena colombiano”, dijo.

Presidente Gustavo Petro y guardia indígena - Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

La guardia señaló que espera que en el transcurso de la semana puedan llegar a la Plaza de Bolívar más integrantes del movimiento indígena colombiano, mientras se discuten las polémicas reformas sociales de Petro.

“El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”: fuerte advertencia del presidente Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, salió al balcón de la Casa de Nariño el lunes festivo de esta semana, primero de mayo de 2023, y ofreció un sentido discurso a los trabajadores colombianos que se ubicaron en la Plaza de Armas. La reforma laboral fue uno de los temas principales de los que habló Gustavo Petro.

Presidente de la República Gustavo Petro convocó al pueblo el dia de los trabajadores a marchas y que lo acompañaran al discurso desde el balcón de la Casa de Nariño Petro saludando Bogota mayo 1 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Le agradezco al pueblo trabajador. Durante muchas marchas del primero de mayo he estado allí con las pancartas caminando, gritado a veces una y otra vez”, empezó saludando Petro, recordando cuando marchaba en años anteriores en esta misma fecha.

“El pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, y una sociedad más justa es más pacífica, es más democrática, es más productiva”, añadió.

Presidente de la República Gustavo Petro convocó al pueblo el dia de los trabajadores a marchas y que lo acompañaran al discurso desde el balcón - Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

“Lo que estamos viviendo es, más o menos, una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy”, enfatizó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro, en el balcón de la Casa de Nariño - Foto: Suministrada por Presidencia de la República

Y agregó: “La libertad y la necesidad están ligadas entrañablemente, son dos conceptos paralelos, entrelazados. La libertad no es como nos los quiere mostrar ahora el mundo donde una poca gente que tiene con qué puede comprar lo que quiera y unos empresarios que pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran”.

“La mayoría de la población no es ni lo uno ni lo otro, está excluida. Pareciera entonces que no tiene libertad, pero si vamos al concepto, la libertad consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si la mayoría no puede satisfacer las necesidades básicas, entonces tenemos una sociedad que no es libre porque la libertad consiste en superar esas necesidades”, concluyó el jefe de Estado.