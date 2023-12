Presidente Petro arremetió contra la Corte por tumbar medida que prohibía deducción de regalías: “Estamos en desacuerdo”

El presidente de la República, Gustavo Petro, no olvida el fuerte golpe que le dio a su gobierno –del llamado cambio– la Corte Constitucional, que tumbó el polémico artículo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de regalías.

“La medida de permitir la deducción de las regalías del impuesto de renta de las carboneras, medida que respetamos, pero con la que no estamos de acuerdo, es un subsidio a los extractores del carbón para la exportación”, posteó Petro.

El presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica en La Guajira. El resto del país no se escapa del riesgo, pero jurídicamente podría ser inviable. | Foto: juan carlos sierra-semana / Cristian Garavito - Presidencia / Isagen

“Las regalías son un derecho de la nación, no un costo del concesionario de la extracción de carbón, y el agua potable es un derecho de los seres humanos que habitan La Guajira”, insistió el jefe de Estado.

Hace varias semanas, la Corte Constitucional tumbó el artículo 19 de la reforma tributaria que no permitía que los desembolsos realizados por regalías de parte de las empresas minero-energéticas pudieran ser deducidos en el impuesto de renta a su cargo .

Para muchos expertos en el sector, esta medida era inconveniente, pues no solo implicaba una sobrecarga tributaria para estas compañías, sino que podía llevar a una salida de inversionistas que no verían ningún atractivo en el mercado colombiano.

En su momento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la norma argumentando que la medida que se basa en el hecho de que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales que ahí se encuentran; por lo tanto, las regalías son propiedad del Estado y no de los particulares que las pagan en dinero o en especie.

Desde el Gobierno aseguran que al permitir deducir las regalías del impuesto de renta se les permite a las empresas minero-energéticas apropiarse de algo que no les pertenece. | Foto: león darío peláez-semana / guillermo torres-semana

“Está claro que, por ejemplo, por cada 100 barriles de petróleo que se extraen, 35 son de la nación, vía regalías. Al permitir deducir esos 35, se le da al particular una propiedad que nunca fue suya. Lo que se debe deducir no son los 35 barriles, sino lo que les costó extraerlos (y esa deducción ya está en las normas tributarias)”, aseguró el ministro en su exposición ante la Corte Constitucional.

Además, según el ministro, los recursos de regalías van al Sistema General de Regalías, que administra Planeación Nacional y se ejecutan como inversión en los territorios, lo que significa que no entran al presupuesto general de la nación. Con este artículo de la reforma tributaria, la pretensión del Gobierno era que más recursos entraran al presupuesto naciona l, en el impuesto de renta, y aumentar los programas que se financian con ese presupuesto.

“Además de los argumentos jurídicos, el artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías”, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.