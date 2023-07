Presidente Petro, atacando a los medios, realizó férrea defensa a Francia Márquez: “Miran si se subió a un helicóptero o si tiene casa”

El mandatario colombiano en el discurso que dio durante el Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes ‘Tejiendo desde la Raíz’, indicó que se ha enfocado las críticas a Francia Márquez sobre si se sube o no a un helicóptero, o si tiene casa.

“Y no saben ustedes lo que ha sufrido en este año que llevamos gobernando (Francia Márquez) una persecución permanente. Un poderío mediático, claro, cuyos propietarios son hombres blancos, poderosos, como cabalgando como antaño, como con el látigo como antaño ”, sostuvo Petro.

“Porque para quienes estaban antes era normal y lógico que se usara un helicóptero público para desplazarse, pero cómo va a ser igual y lógico que una vicepresidenta de color diferente, heredera de los esclavos y no de los esclavistas, pueda hacer el mismo uso de las cosas y los instrumentos de los herederos de los esclavistas que gobiernan a Colombia ”, insistió Petro.

También alertó: “Es como si se repitiera esa escena del esclavista persiguiendo al esclavo porque éste intenta ser libre. Una y otra vez, cuántas veces, Esa escena no ocurrió en las Américas”.

“El Gobierno ha dejado solo al Valle”: gobernadora critica al presidente Petro y rechaza apoyo de Francia Márquez a la primera línea

Cuando se abordaron estos dos puntos, Roldán no se guardó nada y expresó lo que ha venido sintiendo desde que ambos, Petro y Márquez, llegaron a la Casa de Nariño. Sobre el presidente, aseguró que él no ha sabido corresponder al respaldo que recibió en las urnas, no solo en el Valle del Cauca, sino de todo el suroccidente del país.