Presidente Petro dijo que “un gobierno que aumente la desigualdad, es un gobierno sin vergüenza, en realidad de bandidos”

“Pero, salieron las estadísticas de pobreza, unos estaban esperando para cascarnos, otros estaban esperando con nerviosismo, porque es la medida del primer año del gobierno, el año pasado, nuestro primer año, porque ahí, para bien o para mal, se mide si fuimos eficaces o no. A muchos gobernantes no les importa esta cifra, porque no están pensando en reducir la pobreza, sino en enriquecer a los ricos, y punto, porque ellos mismos son parte de esos ricos”, expresó Petro.

Y agregó en su intervención: “Luego estamos en una situación que nos debería avergonzar a quienes vivimos en esta ciudad. Yo desde hace muchísimo tiempo, desde 1989, pero también viví 10 años de niño, desde que me trajeron en brazos hasta mis 10 años, porque entonces puede ser –aquí ya no me atrevo a afirmarlo porque no tengo los números, los listados– que la ciudad de Bogotá sea la más desigual del mundo, lo vemos”.