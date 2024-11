Presidente Petro notificó al país que está cayendo el modelo económico sustentado en el petróleo y el carbón

De la misma manera expresó: “Son muy modernos, son automáticos, son eléctricos, no son públicos, son privados, y tuvimos el desarrollo de unos puertos muy enfocados a exportar carbón, petróleo y a importar de todo ; tuvimos unas vías 4G, 5G, una infraestructura dirigida a los puertos de los grandes centros urbanos, Bogotá, Medellín, si acaso podría decir Cali, hacia los puertos, con una inversión que alcanzó a ser de $ 100 billones”.

En la intervención, el mandatario colombiano destacó las recientes cifras que arrojó el Dane, en las cuales se reportó un crecimiento del 10,6 % en la agricultura, “para el tercer trimestre de este año; es una tasa china de crecimiento que Colombia hace muchísimo no gozaba en una rama productiva bastante abandonada hace más o menos 34 años, como es la agricultura ”.

“Si nos cimentamos sobre un modelo productivo, no sobre extraer las rentas de carbón y petróleo, sino sobre agricultura, industria no fósil, entonces ¿qué infraestructura necesitamos ahora? Lo que está creciendo es la agricultura al 10,6 % y la industria, no directamente fósil, 4 al 5 %, y el turismo al 9,6 %”, avanzó Petro.