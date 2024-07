Presidente Petro reveló ante la ONU una alarmante situación económica del país: “Hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno”

En la extensa declaración que dio el presidente de Colombia Gustavo Petro, este jueves 11 de julio, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano habló sobre una crisis financiera por la que está atravesando su gobierno del llamado cambio.

En ese sentido, el jefe de Estado, encendió las alarmas frente a la economía nacional, al advertir de manera directa que su gobierno esta en una fase de “ahorcamiento presupuestal”, hecho que indicó dificulta el cumplimiento de los acuerdos de paz, que firmó el expresidente Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las Farc.

“Tengo una cifra que digamos en dólares, yo la tengo en pesos, 160.200 billones de pesos. Eso me da unos 50.000, no sé si me hacen las cifras aquí. 50.000 millones de dólares en español. En inglés dicen billones, 50 billones de dólares. Que Colombia no tiene”, sostuvo Petro.

Casa de Nariño. Bogotá, mayo 23 del 2024. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Y añadió el mandatario colombiano en la sesión de las Naciones Unidas: “Es más, no tiene porque estoy precisamente al frente de una situación económica, mundial y local. Nos sobreendeudamos para cumplir tareas del covid. Mal o bien hechas, debió ser una emisión de dinero, fue un endeudamiento. Endeudamiento exprés con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pagadero a dos años, que es este año y el año entrante, que me hace subir la deuda de 70 a 112 billones. Se hundieron varias propuestas de reforma tributaria”.

El jefe de Estado colombiano saluda al embajador de Rusia ante la ONU, presidente del Consejo de Seguridad. | Foto: SEMANA

“Los sectores más adinerados de Colombia son reacios a tributar más. Y entonces estamos literalmente ahorcados financieramente. ¿Cómo se puede cumplir el acuerdo de paz si hay un ahorcamiento presupuestal del gobierno colombiano?”, anotó.

En ese mismo evento, Petro se destapó sobre los mecanismos para cambiar el país, mencionando los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las Farc.

El presidente Gustavo Petro reveló una alarmante situación económica del país, señaló ante la ONU que “estamos literalmente ahorcados financieramente” y remató “hay un ahorcamiento presupuestal del Gobierno”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/niMh9QpS7Z — Revista Semana (@RevistaSemana) July 11, 2024

En ese sentido, el mandatario colombiano, pidió que vía Congreso, se tramitan varias leyes modo fast track, para cambiar normas de fondo en el país, situación que según comento podrá de presente al pueblo colombiano para su discusión.

“Por eso, voy a proponerle al Congreso de Colombia, y a las cortes, y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así, en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, Gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la Farc. Y ahora tenemos que presentar, son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz”, sostuvo Petro.

Y añadió en su intervención: “Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etcétera. Verdad integral, no fragmentada. Integración del territorio al desarrollo nacional. Y por eso proponemos estos diez, los consigno aquí, puntos, que leo. Modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo que nos permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión de los territorios”.

Previamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, advirtió que se requiere consolidar lo más pronto posible un acuerdo nacional.

“Mientras el proceso de paz del 91 en realidad fue un cambio de Constitución, la crítica que se puede hacer sobre ese proceso es que la Constitución no se ha aplicado, como su objetivo central, que es construir un Estado Social de Derecho”, sostuvo Petro.

Detalló: “Es obvio que no puede haber un Estado Social de Derecho si somos el país más desigual del mundo. Algo falló y ese fallo no es un fallo técnico ni episódico. Es un fallo del poder político, del tipo de poder político que tenemos. Pero el Acuerdo del 2016 —y aquí hay una discusión jurídica— no es un cambio de Constitución propiamente, aunque sí implica un acuerdo nacional. Nunca se ha producido, porque medio país votó en contra del proceso de paz”.