Atención: Petro propuso ante la ONU un ‘fast track’ para que, vía Congreso, el Gobierno pueda cambiar el país

Y agregó: “Es obvio que no puede haber un Estado Social de Derecho si somos el país más desigual del mundo. Algo falló y ese fallo no es un fallo técnico ni episódico. Es un fallo del poder político, del tipo de poder político que tenemos. Pero el acuerdo del 2016 —y aquí hay una discusión jurídica— no es un cambio de Constitución propiamente, aunque sí implica un acuerdo nacional. Nunca se ha producido, porque medio país votó en contra del proceso de paz”.

“Es un tema de la historia reciente. Medio país que se ha mantenido votando ya no es la mayoría, lo fue, pero que ha mantenido una coherencia en el sentido de no querer el proceso de paz. Y en esa medida, si uno no está de acuerdo con ese medio país, pues no se puede hacer un acuerdo nacional, porque ese acuerdo nacional implica ese medio país”, anotó Gustavo Petro.