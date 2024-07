“Quise venir para mostrar el tamaño de compromiso que se hizo”: presidente Petro interviene ante el Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el proceso de paz del 2016 propuso unas soluciones al campesinado que no vivía en las zonas donde no operaba las Farc en ese momento, una situación que afectó a la población civil, ya que el 1 por ciento ha usado la tierra fértil para lavar los activos del narcotráfico en vez de “sembrar comida”.

“Colombia no ha podido solucionar la violencia porque no ha podido incluir el territorio en la construcción de una nación que permita que podamos convivir todos con igual poder”, dijo el mandatario colombiano asegurando que no se discutió que significaba las palabras escritas en la carta del expresidente Juan Manuel Santos.