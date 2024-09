Pulla de Wadith Manzur al Gobierno Petro: “Se ha perdido comunicación con el Congreso” y alertó “la agenda está como una rueda suelta”

“Yo creo que la reunión estuvo muy bien liderada por el equipo de DNP, por el equipo de Hacienda, por Laura, solamente contando avances. Ni siquiera se habló de ningún proyecto de ley que se fuera a erradicar en esta materia, como para decir que era un tema importante. Simplemente era como poniendo en conocimiento a las comisiones económicas. No sé a cuántas personas invitaron de las distintas comisiones, desconozco, pero creo que la comunicación fue asertiva y los que asistieron podrán transmitir el mensaje hasta los demás”, dijo Manzur.

También aseguró en su intervención: “Hasta el momento, lo que mostraron no requiere ningún proyecto de ley para sacar adelante la agenda de reactivación económica, la que presentaron hoy. Distinto es lo que metieron en la ley de financiamiento que está radicada en el Congreso, no se habló nada de eso. No se habló nada de eso”.