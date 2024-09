Centro Democrático le insistió al Gobierno que está en contra del presupuesto que presentó Petro, para la vigencia 2025

“Lo primero que nosotros dijimos claramente es que nosotros somos conscientes que estamos en contra del monto presupuestal y que el gobierno está en el derecho y en la obligación además de que si no hay presupuesto tiene que decretarlo y eso no se puede tomar como una posición autoritaria, el gobierno tiene que decretar el presupuesto si el Congreso no lo aprueba”, dijo el senador.