“Qué curioso que el alto comisionado insista en decir que Iván Márquez está vivo, pero no lo muestre, harán lo mismo que con Chávez”: María Fernanda Cabal

En conversación con SEMANA, la congresista de oposición dijo que no cree en esas versiones. “Que curioso que el alto comisionado insista en decir que Iván Márquez está vivo, pero no lo muestre, harán lo mismo que con Chávez, que dicen que se murió en marzo pero la verdad es que parece que había muerto en diciembre, por eso lo disfrazan en una fotografía con sus hijas. No le creemos nada a los comunistas, siempre pretenden mantener los mitos vivos, no caigamos en la trampa”, afirmó Cabal.