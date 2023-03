“Que Dios los perdone; no hubo ninguna indelicadeza”: María Isabel Urrutia sobre su controvertida salida del MinDeporte

Desde la semana anterior, María Isabel Urrutia tenía claro que saldría del cargo. Así se lo confirmó el propio presidente Gustavo Petro en una alocución que pronunció desde la Casa de Nariño y que ella escuchó personalmente, a escasos metros del atril principal donde el jefe de Estado también retiró del cargo al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la de Cultura, Patricia Ariza.

Aun así, Urrutia siguió en su puesto, al menos hasta este lunes 6 de marzo, cuando Gustavo Petro, aparentemente molesto con la funcionaria, escribió un trino en su cuenta personal de Twitter donde la declaró insubsistente, es decir, la retiró casi a la fuerza de la cartera.

María Isabel Urrutia, la exministra declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la Nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez una educadora física, de la Universidad Pedagógica, entrará a un gobierno”, escribió Petro.

De inmediato, trascendió que Urrutia, a última hora, firmó 264 contratos desde de que el presidente le pidió apartarse de su cargo, un tema que el mandatario no consideró bien visto. Tampoco los políticos del Pacto Histórico.

Urrutia le dijo a SEMANA que la opinión pública ha especulado. De entrada, aclaró que no fueron 600 contratos como se rumoró, sino 264, según ella. “No soy indelicada y Gustavo Petro sabe que me tocaba hacerlo”, dijo.

Agregó que ya le enviaron todas las ‘ías’, es decir, los organismos de control, y está dispuesta a responder por sus actuaciones. “Que ellas determinen qué indelicadeza o corrupción cometí, cuando me dediqué fue a combatir la corrupción”, expresó.

"Que Dios los perdone", dijo María Isabel Urrutia a quienes la han cuestionado. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Descartó que sean 30.000 millones los dineros contratados y dijo que prepara un informe financiero detallado que le presentará al país este miércoles 8 de marzo y a la nueva ministra de Deportes, Astrid Rodríguez.

“Me quedo tranquila, que Dios los perdone, yo soy ser humano, yo también los perdono”, resumió.

Urrutia quiere cerrar el capítulo y no hablar más del tema, a menos que se lo pidan los organismos de seguridad. “Que las autoridades me investiguen y se darán cuenta de que yo no he hecho nada”, aclaró.

Después del anuncio del presidente de hacerla a un lado del Ministerio del Deporte el 27 de febrero pasado, ella le pidió cita al mandatario, pero “él nunca me atendió”, contó.

María Isabel Urrutia le dijo en su momento a SEMANA que ella tiene opciones laborales en Colombia y fuera del país. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Me duele que quieran dañar mi nombre cuando yo he venido trabajando por el deporte en Colombia, por que los niños y niñas de lugares más lejanos de este país puedan practicar el deporte que quieran, esa fue la propuesta que hicimos. Lo que digan de mí me puedo defender porque sé que hice las cosas bien hechas”.

Al final, Urrutia le dijo a SEMANA que tiene los chats telefónicos con la secretaria general de la Casa de Nariño, Laura Sarabia, donde acordaron, supuestamente, cómo iba a ser la salida de la pesista del MinDeporte. El contenido de las conversaciones –según dijo– las revelará sólo si las autoridades se lo piden. “No se lo mostraré a nadie, es mi prueba fehaciente de que ella y yo hablamos”.