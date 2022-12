“¿Qué habría dicho la matonería petrista si las reuniones de Gustavo Petro con Uribe las hubiera hecho otro presidente?”: Jorge Robledo

El exsenador Jorge Enrique Robledo cuestionó a los seguidores del presidente Gustavo Petro porque critican a los políticos que se reúnen con el expresidente Álvaro Uribe, pero no tuvieron el mismo racero cuando el mandatario se entrevistó con el líder del Centro Democrático.

“¿Qué habría dicho la matonería petrista si las reuniones de Gustavo Petro con Uribe las hubiera hecho otro Presidente? ¿Se imaginan el sartal de agresiones e improperios? Pero como las hizo Petro, sus barras bravas las presentan como una genialidad o guardan calculado silencio”, aseguró Robledo.

¿Qué habría dicho la matonería petrista si las reuniones de @petrogustavo con Uribe las hubiera hecho otro Presidente?

¿Se imaginan el sartal de agresiones e improperios?

Pero como las hizo Petro, sus barras bravas las presentan como una genialidad o guardan calculado silencio. — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 9, 2022

Hasta el momento el expresidente Uribe y el mandatario han tenido dos encuentros. El primero fue a finales de junio cuando Petro invitó a conversar a Uribe poco después de haberse posesionado como mandatario. “Yo no le molestaré mucho y será para hablar de estos temas de país. Usted es el presidente, le llevaremos algunas ideas y vamos a alimentar ese canal de diálogo de la siguiente manera: lo que usted tenga, lo que podamos aprobarlo sin cálculo, lo haremos gustosos”, aseguró el expresidente en ese encuentro.

Por su parte, Petro dijo que se trata de una conversación con otros sectores que serán tenidos en cuenta por el Gobierno. “Ojalá el país pueda ver el escenario del diálogo de las diferencias. La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa”, afirmó Petro.

Posteriormente, tres meses después, a finales de septiembre, el líder del Centro Democrático se volvió a reunir con Petro, esta vez con varios miembros de la bancada del partido, entre ellos los congresistas uribistas Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez para conversar sobre algunos temas con los que no están de acuerdo, entre ellos, la reforma tributaria.

“Hablamos con toda la franqueza sobre las preocupaciones tiene una porción muy representativa del país. Incluso, que se manifestaron el día de ayer en una manifestación a la que asistí y apoyé”, aseguró Uribe Turbay tras el encuentro.

Uno de los que se pronunció sobre esos encuentros fue el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, uno de los alfiles del petrismo que se mostró inconforme. “Acordemos que bienvenida la reconciliación pero a Uribe, solo perdón social. Perdón judicial si va a la JEP. Perdón divino… difícil. No podemos traicionar a las víctimas”, aseguró el senador.

La crítica de Robledo también va encaminada a que recientemente el expresidente aseguró que si Robledo se lanzara a la alcaldía de Bogotá, votaría por él. Eso generó múltiples críticas del petrismo, que han cuestionado al líder de Dignidad por hacer constantes críticas con el presidente Gustavo Petro. El exsenador descartó que vaya a hacer alianzas con el uribismo y que esté pensando en aspirar a un cargo de elección popular.

Asimismo, desde el petrismo cuestionaron al profesor Gilberto Tobón, quien también se reunió recientemente con Uribe. “Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Le hemos expresado que respetamos totalmente su independencia, que respetamos las discrepancias políticas que él ha tenido con nosotros en el Centro Democrático”, aseguró el expresidente Uribe tras el encuentro.

Tobón ha expresado su interés de aspirar a la alcaldía de Medellín, por lo que el encuentro sorprendió de cara a las elecciones de 2023 en una plaza tan importante para el uribismo como lo es la capital de Antioquia. Llamó la atención que previo a la reunión, el académico aseguró que Uribe no ordenó los falsos positivos.

“Uribe no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que están educados para matar gente, los que en su afán de hacer algo se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso y yo lo defiendo desde aquí, así me caigan rayos y centellas, pero facilitó eso”, afirmó Tobón.