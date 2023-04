¿Quiénes estarán en Conferencia convocada por Gobierno Petro en Bogotá para destrabar negociaciones entre Maduro y oposición venezolana?

Para este martes 25 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia convocó a la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, en Bogotá, en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

Al evento están invitados: Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía, así como el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea.

Las delegaciones empezaron a arribar a Colombia este lunes 24 de abril en horas de la tarde para reunirse mañana, martes 25 de abril, sobre las 11:00 a. m. en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La instalación del encuentro, por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá transmisión vía streaming por las páginas web de Presidencia y Cancillería.

Al finalizar la jornada, el canciller Álvaro Leyva entregará declaraciones a los medios de comunicación.

Gobierno Petro confirmó que no invitó a Juan Guaidó

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su canciller, Álvaro Leyva, confirmó en un comunicado de prensa que no invitó al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la conferencia internacional de este martes 25 de abril, donde se buscará destrabar los diálogos entre la oposición a Nicolás Maduro y el gobierno del régimen.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará este martes 25 de abril, solo participarán los países invitados a este diálogo”, se lee en el encabezado del comunicado de prensa.

El canciller Álvaro Leyva Durán “no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la conferencia”, aclaró.

“Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”, expresó la Cancillería.

La aclaración surgió porque desde el equipo de asesores de Guaidó se había informado que él visitará a Colombia este lunes 24 de abril tras una invitación informal que recibió del canciller Leyva.

De hecho, el exvicepresidente Francisco Santos contó en su cuenta personal de Twitter que Guaidó llegará a Colombia en el marco de la cumbre, “tomándole la palabra al canciller Álvaro Leyva cuando dijo que todos los opositores estaban invitados”.

Además, Santos dijo que no es verdad que Guaidó viaja a Estados Unidos. “Su intención es regresar a Venezuela cuando lo considere”, afirmó.

Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que en la conferencia estuvieran delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, no ocurrirá. Será un encuentro entre Gustavo Petro y los 19 países que respaldan que las partes vuelvan a la mesa de diálogo en México.

Más tarde, el canciller Álvaro Leyva se refirió a la llegada de Juan Guaidó a Colombia. Aseguró que no está invitado a la conferencia que se desarrollará este martes en la Cancillería y lanzó un mensaje que algunos interpretaron como la posibilidad de que sea detenido.

“No se sabe en dónde está Guaidó. No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y, naturalmente, si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”, afirmó Leyva.