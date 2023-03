“Recibimos el país inundado en coca”: fuerte sablazo del embajador de Colombia en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo

En medio de la preocupación que han elevado varios sectores políticos de Estados Unidos por el aumento del envío de cocaína, el embajador de Colombia en EE. UU, Luis Gilberto Murillo, alertó que el Gobierno nacional del Pacto Histórico recibió el país inundado de coca, una fuerte declaración del alto funcionario diplomático, que sería una pulla al Gobierno anterior del expresidente Iván Duque.

Murillo insistió que se debe cambiar el método de la lucha en contra de la droga y sus estructuras económicas ilegales, asegurando que la visión que tiene el mandatario Petro es el de no perseguir a las comunidades sino a los “dueños del negocio”.

“No podemos seguir aplicando o reclinando fórmulas del pasado que no han funcionado, que han sido un fracaso, hay tenemos el país que lo recibimos, obviamente inundado en coca, ahí tenemos unos mercados de cocaína que estaban muy vibrantes cuando llegamos”, sostuvo Murillo.

Y agregó en una declaración que dio en la emisora de la Presidencia: “Hay que cambiar métodos y eso implica un primer principio, no podemos seguir persiguiendo los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, no podemos seguir persiguiendo a las comunidades, a las comunidades hay que darles la oportunidad de que puedan dedicarse a actividades lícitas”.

“El otro principio es que se debe combatir a los eslabones fuertes de esa cadena a los dueños del negocio, tenemos que darle oxígeno a las comunidades, como lo ha dicho el Gobierno, y tenemos que asfixiar a los dueños del negocio, no necesariamente las comunidades”, recalcó el embajador Murillo.

El problema no es la hoja de coca, sino el consumo: ministro de Justicia, Néstor Osuna

“La estrategia judicial y de erradicación de la hoja de coca no ha funcionado y por ello el Gobierno de Colombia busca cambiar la política por un esquema que incluya la interdicción, la erradicación, detener el flujo de cocaína y perseguir el lavado de activos sin afectar la naturaleza”, declaró hace varios días el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna.

El funcionario señaló, en una entrevista con medio oficial del Gobierno, que las autoridades de Estados Unidos conocen esa estrategia, por lo que están preocupadas por el auge de otros estupefacientes, ya que “la cocaína es una droga que ya parece ser que ya está llegando al final de su ciclo”.

Cultivos ilícitos

“La estrategia que tradicionalmente se ha tenido para lograr eso que es: erradicar cultivos acá y una estrategia, digamos, judicial tanto aquí como allá, pues no ha dado los resultados que quisiéramos. Por eso estamos empeñados en cambiar la política”, detalló el funcionario.

El ministro Osuna dijo además que “si nosotros logramos, mediante interdicción fluvial, marítima, detener el flujo de cocaína, detener el lavado de activos, pues estamos logrando el fin que queremos, sin afectar la naturaleza, sin afectar esos cultivos”. Además, indicó que los gobiernos de los dos países coinciden “en querer unas sociedades en las que se pueda vivir con plena tranquilidad, en las que la amenaza de morir por las drogas no exista, o sea marginal”.

“Entonces, eso no quiere decir que no vaya a haber erradicación, No. Quiere decir que la política es completa en el que una parte será la erradicación voluntaria, otra parte será erradicación forzada, otra parte mucho más importante es la interdicción de la cocaína. Porque el problema no es la hoja de coca, el problema es el consumo, el tráfico de la cocaína”, puntualizó.

Recalco que “el gobierno de los Estados Unidos conoce toda esa estrategia y también ellos han venido cambiando su estrategia. Incluso, las grandes preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos –por lo que me han transmitido ellos– tienen que ver ya con otras drogas, con el fentanilo, con la metanfetamina”.

La advertencia del fiscal general

“Gravísimo, es gravísimo”, así calificó el fiscal General, Francisco Barbosa, el reciente informe del Ministerio de Defensa que reveló que cero hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas en enero del 2023. “La lucha contra el narcotráfico es fundamental en este país”, y el hecho que los operativos hayan cesado representa un estancamiento.

Barbosa advirtió que existen dos formas de luchar contra el narcotráfico: a través de la erradicación y la incautación de cargamentos droga. Según el informe, ninguna de estas dos estrategias se está llevando a cabo en la actualidad.

“La situación al 22 de febrero es lamentable, no se está incautando ni se están destruyendo laboratorios como debe hacerse”, advirtió el jefe del ente investigador. En este sentido, advirtió que si se tiene problemas para erradicar cultivos ilícitos y para incautar droga, pues “se tiene un problema en la lucha contra el narcotráfico”.

Frente a las explicaciones de las autoridades en esta labor, el fiscal general aseguró que no son suficientes ni tienen justificación alguna que las cifras en febrero frente a operativos y erradicación sigan a la baja. “La lucha contra el narcotráfico no se hace discutiendo en foros, se hace capturándolos, se hace quitándole los bienes, erradicando, incautando. No se hace filosofando”.

Las cifras de febrero con las que cuenta la Fiscalía, a cierre del día 22, es que las cifras de incautación y erradicación siguen bajando considerablemente en comparación al mes de enero, cuando se “registraron 20 toneladas incautadas, en febrero vamos en 7, que es una cifra mala. En enero fueron 287 laboratorios destruidos, en febrero van 45, hemos bajado”.

Por esto, le hizo un llamado de atención a la Policía, el Ejército, a las autoridades en los puertos, “nos informaron que en Barranquilla la situación es calamitosa en términos de incautación”, lo que permite el libre recorrido de los cargamentos de cocaína hacia el exterior.