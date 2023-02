La lucha contra el narcotráfico no es filosofando: El fuerte llamado de atención del Fiscal General por la reducción en los operativos y erradicación de cultivos ilícitos

“Gravísimo, es gravísimo”, así calificó el fiscal General, Francisco Barbosa, el reciente informe del Ministerio de Defensa que reveló que cero hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas en enero del 2023. “La lucha contra el narcotráfico es fundamental en este país”, y el hecho que los operativos hayan cesado representa un estancamiento.

Barbosa advirtió que existen dos formas de luchar contra el narcotráfico: a través de la erradicación y la incautación de cargamentos droga. Según el informe, ninguna de estas dos estrategias se está llevando a cabo en la actualidad.

Para erradicar cultivos ilícitos en el Urabá Chocoano - Foto: Ejército Nacional

“La situación al 22 de febrero es lamentable, no se está incautando ni se están destruyendo laboratorios como debe hacerse”, advirtió el jefe del ente investigador. En este sentido advirtió que si se tiene problemas para erradicar cultivos ilícitos y para incautar droga pues “se tiene un problema en la lucha contra el narcotráfico”.

Los dos capturados tendrían a su cargo el funcionamiento del laboratorio. - Foto: Ejército Nacional

Frente a las explicaciones de las autoridades en esta labor, el Fiscal General aseguró que no son suficientes ni tienen justificación alguna que las cifras en febrero frente a operativos y erradicación sigan a la baja. “La lucha contra el narcotráfico no se hace discutiendo en foros, se hace capturándolos, se hace quitándole los bienes, erradicando, incautando. No se hace filosofando”.

Las cifras de febrero con las que cuenta la Fiscalía, a cierre del día 22, es que las cifras de incautación y erradicación siguen bajando considerablemente en comparación al mes de enero, cuando se “registraron 20 toneladas incautadas, en febrero vamos en 7, que es una cifra mala. En enero fueron 287 laboratorios destruidos, en febrero van 45, hemos bajado”.

La cocaína es una de las drogas más adictivas del mundo y mueve millones de dólares - Foto: Getty Images / Mate Gazso / EyeEm

Por esto, le hizo un llamado de atención a la Policía, el Ejército, a las autoridades en los puertos, “nos informaron que en Barranquilla la situación es calamitosa en términos de incautación”, lo que permite el libre recorrido de los cargamentos de cocaína hacia el exterior.

En medio de la polémica, el director de la Policía, el general Henry Sanabria, explicó que en el mes de enero de este año no se llevaron a cabo las labores de erradicación de cultivos ilícitos en el país porque se encontraban en la etapa de planeación. “En este caso, como tuvimos la necesidad de contratar porque no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores. En el mes de enero de este año no hubo erradicación, la Policía Nacional no erradicó en enero, erradicamos en febrero y ya llevamos 413 hectáreas erradicadas”.

El jefe de la policía neozelandesa, Andrew Coster, afirmó que la droga incautada, contenía 81 paquetes de cocaína, pesaba 3,2 toneladas y tenía un valor en el mercado de cerca de 316 millones de dólares - Foto: AFP

Noticia en desarrollo...