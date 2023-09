Reforma a la salud: “El actual proyecto sería inconstitucional”; la congresista Julia Miranda habla de la subcomisión sobre la iniciativa

Julia Miranda : La subcomisión resulta de una conversación entre congresistas de partidos de oposición, partidos de gobierno e independientes, en la que hablamos de atender el oportuno llamado del presidente Petro a hacer acuerdos nacionales sobre los temas importantes para el país. Este sin duda es un tema crucial y, además, todos coincidimos en que se deben reformar algunas cosas de nuestro sistema de salud, que sin duda es muy bueno, pero que requiere ajustes y cambios. Pero también coincidimos en que no estamos de acuerdo con la ponencia presentada. Lograr un texto acordado sería una gran oportunidad para sacar adelante la reforma a la salud que necesita Colombia.

Julia Miranda: Que están equivocados. La proposición fue presentada de buena fe con el propósito que he mencionado: contribuir a que el texto del proyecto nos deje tranquilos a todos y se pueda sacar adelante la reforma.

Julia Miranda: El Gobierno ha dicho reiteradamente que no está proponiendo eliminar las EPS. Lo importante será definir el rol que ellas deben cumplir y la forma en que deben hacerlo.

Julia Miranda: Yo siempre he pensado y dicho desde el comienzo que, por las disposiciones que tiene el proyecto, que son de naturaleza estructural, su trámite debe darse por la vía de una ley estatutaria. Por lo dicho, el actual proyecto sería inconstitucional. Subsanar esos defectos debe ser lo que se logre por la vía del diálogo y la concertación propuestos.

