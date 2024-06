William Molina, joven que encaró a Petro, no aguantó amenazas, le tocó salir de su ciudad: “Me gritan dónde esta ese hp uribista”

“Bueno, quiero contarles que a raíz de la sesión conjunta que tuvimos el pasado 15 de marzo en Bogotá con el presidente, me he visto inmerso en diferentes temas como joven, líder estudiantil, como consejero nacional de juventudes también. Y es tener que vivir con una incertidumbre de que mi vida, mi integridad ha estado en tela de juicio por diferentes amenazas, hostigamientos y ya muy contundentemente que yo pensé que esto no fuera a pasar a unas agresiones físicas, pero ha sucedido”, sostuvo Molina.