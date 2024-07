Reforma pensional está en manos de la Corte Constitucional: congresistas preparan demandas para tumbar la nueva ley

Por esa y otras razones de fondo, se viene una lluvia de demandas ante la Corte Constitucional, con el fin de que el alto tribunal decida si tumba o no la ley impulsada por el Gobierno Petro.

“Nos parece que si bien la reforma tiene cosas importantes, como eliminar los subsidios a las altas pensiones y avanzar en consolidar un sistema solidario que tiene que seguir creciendo en este país, me parece que es sumamente grave que le dejen una deuda impagable a las nuevas generaciones de colombianos”, argumentó la senadora.

Y agregó: “Gustavo Petro no puede seguir atropellando la democracia y perjudicando a los Colombianos”.

No se corrigen temas de cobertura, de acceso, no se tuvo en cuenta modificar los regímenes especiales, la inversión de la pirámide demográfica, cada vez nacen menos colombianos, tampoco se analizó a profundidad. Eso significa que en el futuro inmediato los jóvenes tienen un alto riesgo de no adquirir esta condición de pensionados y ¿quién va a cotizar si cada vez nacen menos colombianos?”, cuestionó.