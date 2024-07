Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, anuncia que demandarán la reforma pensional una vez sea sancionada por el presidente Petro

Además, dijo que argumentarán en la demanda que se vulneró el principio de bicameralismo, en el que se exigen que las proposiciones radicadas por los congresistas sean argumentadas y sean puestas a consideración. “Eso no ocurrió particularmente en la Comisión Primera del del Senado y la plenaria de la Cámara de Representantes”, aseguró el senador.

“Hay otros temas de conveniencia. No se corrigen temas de cobertura, de acceso, no se tuvo en cuenta modificar los regímenes especiales, la inversión de la pirámide demográfica, cada vez nacen menos colombianos, tampoco se analizó a profundidad. Eso significa que en el futuro inmediato los jóvenes tienen un alto riesgo de no adquirir esta condición de pensionados y ¿quién va a cotizar si cada vez nacen menos colombianos?”, aseguró.