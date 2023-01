Reformas pensional, laboral y a la salud, las tres principales apuestas del Gobierno para 2023; María Fernanda Carrascal dijo qué buscarán

A pesar de que aún no ha iniciado la legislatura y los congresistas continúan en receso legislativo, desde ya se alistan para una apretada agenda que se desarrollará durante los próximos meses en los que habrá tres grandes reformas importantes para el Gobierno.

María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, detalló en SEMANA la apuesta del Gobierno para sacar adelante la reforma pensional, la laboral y la pensional, y lo que contendrán.

Carrascal puso de precedente que algunos de estos proyectos pasarán por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de la que hace parte, por lo que allí dará la batalla para que salgan adelante.

“Hay una deuda histórica con los colombianos y particularmente con los trabajadores”, afirmó la congresista y activista. Aseguró que se trata de varias de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

Reforma pensional

En el caso de este proyecto, la congresista dice que tiene tres pilares, el primero es la renta básica para las personas más vulnerables, lo cual es el punto central de la reforma.

Otro eje fundamental es el ajuste al régimen contributivo que será para personas que ganen hasta cuatro salarios mínimos. Las personas que estén allí tendrán que hacer aportes obligatorios al régimen de prima media, es decir, Colpensiones.

Un tercer punto de la reforma será para quienes realicen aportes al régimen individual que serán a través de las administradoras de los fondos de pensiones.

Ante los temores de que con la reforma se puedan ver afectados los ahorros de gran parte de los colombianos, la congresista respondió que ante todo se debe buscar la equidad en el país.

“Hay una gran parte de la población colombiana que en este momento no están recibiendo su pensión. Es importante hacer una reforma que le permita a las personas que han llegado a la edad de pensionarse que realmente puedan recibir una mesada”, aseguró.

Reforma a la salud

Carrascal considera que actualmente el sistema de salud en el país está en crisis, en parte por la legislación actual. “Lo que hoy vemos es un sistema en el que nos dicen que hay cobertura y que eso muestra el éxito de la Ley 100. No, la cobertura no necesariamente muestra la calidad del sistema y no necesariamente muestra que hay un efectivo acceso al sistema de salud”, aseguró.

Sobre la polémica de que el Gobierno quisiera acabar las EPS, la congresista dijo que eso viene desde gobiernos anteriores en los que se ha evidenciado que por algunas irregularidades y falta de prestación del servicio han tenido que ser reguladas y cerradas. “Aquí no tiene nada que ver con el Gobierno de izquierda, que llegó a acabar las EPS. No, las EPS han venido siendo liquidadas desde el Gobierno pasado”, afirmó.

Carrascal considera que por eso debe haber una reforma de fondo al sistema que tenga como objetivo brindar un mejor servicio a gran parte de la sociedad y garantizar la salud como un derecho consagrado en la Constitución. “Tenemos que ser mucho más solidarios y entender que la salud es un derecho inalienable”, dijo la congresista.

Reforma laboral

Carrascal aseguró que se están ultimando detalles para conocer si se realizará una reforma al estatuto laboral o se presentará un proyecto de ley para sacar adelante esta iniciativa. “La ‘pepa’ o en lo que estamos pensando en el Pacto Histórico es el tema de contratación en las entidades del Estado”, aseguró la congresista.

Precisamente, se refirió a la polémica que se ha generado alrededor de esos contratos en los últimos días luego del anuncio del Gobierno de dejarlos hasta cuatro meses máximo, con algunas excepciones, buscando la formalidad laboral en el caso del Estado.

Carrascal afirmó que lo que buscan desde el Pacto Histórico es que haya formalización, estabilidad laboral, el pago regular de horas extras, estabilidad para población en condición de vulnerabilidad, libertad de protección sindical, igualdad en acceso en empleo, el debido proceso, entre otros. Además, pretenden ampliar las vacaciones legales de 15 a 20 días. La congresista resaltó que el principal propósito de esta reforma es dignificar el trabajo en el país.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que están contemplando convocar a sesiones extraordinarias al Congreso a partir del 6 de febrero con el objetivo de sacar adelante algunas de estas reformas, entre otras de gran importancia para el Gobierno.