Registraduría, bajo el ataque: ¿en qué terminará la arremetida jurídica contra esa entidad de cara a las elecciones del 2026?

Según el funcionario del Gobierno Petro, esa firma es “la reina de la contratación”, y hay evidencias de que el contrato por 40.000 millones de pesos se diseñó a la medida de la empresa. Por el contrario, la Procuraduría General de la Nación, que acompañó todo el proceso contractual, dice que no se encontraron observaciones y que todo se hizo desde la legalidad. Esas posturas demuestran lo que será la etapa preelectoral de 2026, porque no cabe duda de que el Gobierno Petro intentará poner en tela de juicio el sistema electoral colombiano para intentar deslegitimarlo.

Aunque el trabajo de la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño es fundamental, únicamente se ha enfocado en la Registraduría , y el Ejecutivo se hubiera ahorrado varios escándalos de corrupción si se hubiera puesto la lupa, por ejemplo, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Si bien es cierto que Thomas Greg ha tenido unos 4,4 billones de pesos en los últimos años por contratos para la logística de las elecciones, no hay registro de anomalía alguna en dichos procesos contractuales.

No obstante, el Gobierno Petro quiere sacarlos a como dé lugar de la organización electoral, pero la empresa tampoco se dejará expulsar fácilmente. Fuentes de la propia Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el círculo cercano a Petro le ha dicho que la continuidad del progresismo en el poder podría estar en riesgo si se mantiene esa firma.

Por esa razón, no se entiende cuál es la motivación de fondo para iniciar un ataque jurídico contra la Registraduría que, según Hernán Penagos pudo haber adjudicado el contrato de manera directa, pero para evitar suspicacias hizo una convocatoria pública. “Los funcionarios responden ante los órganos de control, no ante funcionarios de un gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales.