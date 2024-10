Él no estuvo de acuerdo con la millonaria adjudicación de un contrato a una unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons, la firma a la que el Gobierno de Gustavo Petro se le atravesó en una licitación de los pasaportes de la Cancillería y cuyas diferencias las dirimirá la justicia.

Por ejemplo: identificó que los plazos tan cortos para la ejecución del objeto del proceso de selección no permiten garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades que se pretenden contratar por parte de la Registraduría. “Esto es menos de dos meses (entre el 23/10 fecha estimada de aprobación de pólizas y 17/11 y 24/11, fechas de los escrutinios objeto del contrato) para la parametrización de software, pruebas y alistamientos necesarios previos al escrutinio”, se lee textualmente en el oficio.

“¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Ante los organismos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete o no actos ilegales. Que yo sepa, esa es una tarea de los órganos de control. Y cuando ellos lo consideren pertinente, allá irán más de 20 funcionarios que han construido esta arquitectura, que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle cómo se han realizado los procesos electorales en Colombia. Sin duda, estarán dispuestos a asistir”, respondió el registrador a Idárraga.