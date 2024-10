“No podemos tener ninguna duda del proceso electoral del 2026”: registrador dice que “no está al servicio de nadie”

A renglón seguido, Penagos afirmó que “la Registraduría no está al servicio de nadie, está al servicio de todos los ciudadanos y vamos a defender con toda determinación la independencia de la entidad. Insisto, la Registraduría ha sido sustento por décadas de la democracia y lo seguirá haciendo. En esa tarea nos vamos a comprometer y nos vamos a comprometer porque hay un equipo valioso de gente que lleva años en la entidad, con experiencia que se ha echado al hombro el proceso”.

Añadió que descalificar de manera temeraria a funcionarios por las actuaciones futuras de la entidad no es justo. “Es inaceptable. Al contrario, tenemos que construir entre todos para que el proceso electoral ofrezca garantías. Y será así”, enfatizó.

“Será la justicia penal la que determine la responsabilidad de los funcionarios (de la Registraduría) en esta adjudicación. Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la Ley 80. Adicionalmente, solicitaré a la Procuraduría que se lleven a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de principios de la contratación estatal, y a la Contraloría General una auditoria por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de la Secretaría de Transparencia careció el proceso adjudicado”, advirtió Idárraga.

“¿Ante quién responden los funcionarios públicos? Ante los organismos de control, no ante funcionarios del Gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete o no actos ilegales. Que yo sepa, esa es una tarea de los órganos de control. Y cuando ellos lo consideren pertinente, allá irán más de 20 funcionarios que han construido esta arquitectura, que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle cómo se han realizado los procesos electorales en Colombia. Sin duda, estarán dispuestos a asistir”, respondió el registrador.