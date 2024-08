Representante Juan Espinal pidió que la Procuraduría investigue al gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por crisis en el sector

Ante la crisis que se ha presentado en el sector minero energético en el país, el representante a la Cámara Juan Espinal pidió que el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa responda por estos hechos. Solicitó que la Procuraduría General de la Nación pueda adelantar las investigaciones correspondientes y que dé un paso al costado, además, no descartó que desde la bancada puedan citarlo a debate de control político al Congreso. “Llamaremos a debate de control al ministro de Minas si es que mañana podemos volar a Bogotá porque no hay gasolina”, aseguró.

JUAN ESPINAL: Es evidente que el Gobierno nacional no tiene voluntad de que al sector minero energético le vaya bien. La decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos hace dos años ya está dando resultados. Muestra de ello es el desabastecimiento de gas que perdimos en el país que nos está poniendo al límite de la crisis. Para el 2025 y el 2026 habrá un déficit del 7% y el 16%. Para el 2025 necesitamos 120 Giga BTU y solo tenemos 43 y para el 2026 necesitamos 350 Giga BTU y solamente tendríamos 160.

SEMANA: Es producto de la falta de cuidado del presidente de Ecopetrol que desde el 16 de agosto que se presentó el incidente eléctrico en la planta de Cartagena que generó una reducción de la producción de crudo entre un 8 y un 10%. Es evidente que no hizo absolutamente nada el presidente de Ecopetrol, no tomó los correctivos. Y ahora sale a decir que va a importar. Se está hablando de 100 mil barriles y, supuestamente, van a estar en el país a más tardar el 1 de septiembre, ojalá. Creo que el Gobierno se está equivocando con la estrategia del sector, no hay garantías, generan incertidumbre e inseguridad jurídica.