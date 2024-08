Ángela Benedetti llama a Petro “el ausente” y dice que da órdenes en redes sociales. Pone de ejemplo a la superintendente Cielo Rusinque

La exembajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti, dijo que el presidente, Gustavo Petro, es un hombre “ausente” que no se reúne con su equipo de colaboradores y, al contrario, da las órdenes a través de sus redes sociales.

“Petro, el ausente, el que no se reúne con su equipo, así lo han dicho varios ministros salientes, da línea vía X. Y ellos hacen caso”, escribió textualmente Benedetti en sus redes sociales.

Hace referencia a la instrucción que le entregó este lunes 26 de agosto el presidente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue por qué las aerolíneas están cancelando vuelos comerciales, pese a que, según él, no hay desabastecimiento de gasolina para aviones en Colombia.

“No es posible que con una carta se termine, vía prensa, creando zozobra en los usuarios de aviones. He ordenado una investigación a profundidad por la Superintendencia de Industria y Comercio”, dijo Petro. Y agregó que en este momento el suministro de gasolina “es normal” y “no hay afectaciones de vuelos por causas de combustible”.

Ángela Benedetti también habló del tema con SEMANA. “En estos días vi una entrevista al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, y se refiere a ella. Conocí muy bien a Laura porque trabajó con Armando, mi hermano, es una niña que saltó de la universidad a trabajar con él como asistente y hoy, prácticamente, maneja el país. No tiene ningún tipo de experiencia, ni formación académica. Por eso, cada día entiendo menos al presidente y no solo yo, la gran mayoría no lo entendemos”, dijo.