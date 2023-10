Representante Víctor Salcedo alertó de posible vacío en reforma a la salud en transición de las EPS a gestoras de salud y vida

El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, ha sido uno de los congresistas de esa colectividad que ha hecho algunas críticas a la reforma a la salud que hace trámite en el Congreso. En entrevista con SEMANA habló de las preocupaciones que tiene sobre algunos puntos que platea el proyecto y una alerta que tiene sobre la realización de los Juegos Panamericanos.

SEMANA: ¿Cuál es ese reclamo que le está haciendo al gobierno de Gustavo Petro por la realización de los Juegos Panamericanos?

VÍCTOR SALCEDO: El Gobierno nacional tiene que enviar los recursos que se comprometieron desde el Gobierno anterior. Porque si no se cumple con ese compromiso económico, que tengo entendido lo bajaron y le aceptaron en este gobierno, no solamente de tener sede única a Barranquilla, sino en todo el Caribe colombiano en otras sedes alternas como Montería, Riohacha, San Andrés, lleva el visto bueno de la Organización Panamericana para organizar los panamericanos allá, pues yo lo que creo es que hay que girar porque hay un ultimátum de que si no hay giro de esos recursos y no se cumple el compromiso el contratista retirará la sede de los panamericanos al país y nos vamos a exponer a una sanción. Y eso es absolutamente grave para los deportistas colombianos. Lo que veo es que todavía no hay una decisión desde el punto de vista económico de girar los recursos, esa es la única respuesta que estamos esperando del propio Gobierno que gire los recursos. Imagínese, estamos ante una Ley de Garantías, la ministra va a Barranquilla, habla pero esta semana un pronunciamiento del presidente del Comité Olímpico Colombiano expresó la preocupación que yo ya había hecho pública hace 6 meses en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara del Partido de la U. | Foto: Cortesía Víctor Salcedo

SEMANA: ¿Hay negligencia por parte del Gobierno para que se realicen los Juegos Panamericanos?

V.S.: Es que el Gobierno todavía no gira los recursos y mientras no los gire pues no hay una determinación frente a cumplir con unos compromisos adquiridos.

SEMANA: Hablemos de la reforma a la salud. ¿Cómo evalúa el debate de esta semana, en el que se aprobó gran parte del proyecto?

V.S.: Se ha aprobado el 45 % del articulado. Yo en mi caso, no he votado la reforma a la salud, porque considero que se desperdició una gran oportunidad de hacer una reforma de consenso cuando la subcomisión la integraron congresistas en su mayoría del Pacto y esa subcomisión terminó siendo un comité de aplausos. No hubo un esfuerzo de escuchar todos los sectores, no solamente el político sino a las asociaciones médicas, todos los sectores. Entonces, al final de todo esto les quiero manifestar que ante esas circunstancias me abstengo de votar la reforma, además porque considero que hay varios aspectos que son preocupantes de lo que se ha aprobado.

El representante Víctor Manuel Salcedo aclaró su postura frente a la reforma de salud. | Foto: Cortesía prensa Víctor Salcedo

SEMANA: ¿Cuáles?

V.S.: Por ejemplo, se eliminó uno de los artículos donde estaba la política farmacéutica del país, eso es muy peligroso; lo otro, consideramos que dos años de transición es un periodo sumamente corto y peligroso para que lo que suceda es que en esa transición de las EPS a gestoras de salud y vida, haya un vacío en el servicio y terminemos colapsando la atención. Y lo otro que me parece grave es que estamos tramitando una reforma sin marco fiscal. El Ministerio de Hacienda no presenta el documento que el Partido de la U ha venido reclamando desde el inicio de las discusiones. Existe una carta de hace muchos meses firmado por la senadora Norma Hurtado, de la Comisión Séptima de Senado, donde le pedía al entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que le enviara el marco fiscal de la reforma y, por supuesto, la respuesta es que el documento no existe y hasta ahora no existe. Entonces, una reforma a la salud que habla de acabar con la contratación como está, en el recurso humano en salud cuánto vale eso, segundo, cuánto valen los CAP, de la atención primaria que han planteado, así sea para construirlos o para adecuarlos y cuánto vale que la Adres se convierta en este gran elefante contratador, girador de recursos, con una nómina que hoy tiene 250 empleados y que la tenían que llevar a mil empleados y que tenía un costo, según cálculos de expertos, por 1,1 billones de pesos.

El congresista del Partido de la U afirmó que la bancada nunca ha cambiado de posición sobre el proyecto. | Foto: Cortesía prensa Víctor Salcedo

SEMANA: ¿La reforma podría ser aprobada luego de las elecciones?

V.S.: Faltan los artículos más estructurales y ahí es donde tendremos que tener una discusión, ojalá, más abierta y más tranquila. No le veo los tiempos antes de elecciones, porque la próxima semana estamos citados para el tema de Presupuesto y por los tiempos habrá que discutirla y la última semana serán las elecciones y luego seguiremos con la discusión de la reforma.

SEMANA: De los puntos que falta discutir, ¿cuáles cree que son los más sensibles?