“Si La U es tan mala, que no nos busquen para acuerdos ni la agenda legislativa”: Víctor Salcedo estalla contra el Pacto Histórico porque se opone al aval del Mais a Dilian Francisca Toro

SEMANA: ¿Qué opinión le merece que a menos de dos meses de las elecciones el Pacto Histórico genere un escándalo por el apoyo de Dilian Francisca Toro?

VÍCTOR SALCEDO: Al exsenador Gustavo Bolívar- uno de los más críticos frente al aval a Dilian Francisca Toro- le tengo que decir que debería estar preocupado por su campaña a la Alcaldía porque Carlos Fernando Galán encabeza las encuestas. El señor se retiró del Senado después de que lo eligieron, hoy quiere ser el jefe del Pacto Histórico, el jefe del gobierno Petro y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Gustavo Bolívar tiene un problema: no sabe qué es lo que quiere en la vida. Uno cuando quiere tanto se puede terminar quedando sin nada.

Al final, tengo que decirle a Bolívar que él no tiene ni la potestad ni el derecho de salir a cuestionar a presidentes de partidos políticos que acompañaron en una coalición a su amigo Gustavo Petro. Él no tiene ni el bolígrafo ni tiene la capacidad para coaccionarlo. Primero debería preguntarle a la dirigencia del Mais en el Valle del Cauca sobre cuál fue la gobernadora que más les cumplió los acuerdos con las comunidades indígenas, la que más les ayudó y reconoció. Por ello, la presidenta del Mais, junto con los directivos regionales, tomaron la sabia decisión de acompañar a Dilian Francisca Toro a la candidatura a la gobernación del Valle. Martha Peralta, incluso, reunió a todos los directivos del Mais la semana pasada en Buga, ella no se ha escondido, ella encabezó la reunión para brindarle el apoyo a Dilian Francisca.

SEMANA: ¿Cómo se dio el aval por parte del Mais a Dilian Francisca Toro?

V.S.: Lo firmó la dirigencia nacional del Mais, está desinformado el doctor Gustavo Bolívar, no lo firmó la dirigencia regional, salió de la presidencia del Mais y que el señor no es el dueño de todos los partidos como pretende serlo.

El aval del Partido MAIS a Dilian Francisca Toro, otorgado por la dirección departamental del Partido, debe ser revocado por las directivas nacionales.

El cambio no debe ser una simple frase. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 18, 2023

SEMANA: Además, Dilian Francisca Toro tiene el apoyo de la Fuerza de la Paz, el partido político de Roy Barreras, que también hace parte del Pacto Histórico.

V.S.: Sí señor, Dilian Francisca Toro no solo tiene el apoyo de Martha Peralta y el Mais, también Roy Barreras y la senadora Gloria Arizabaleta, quien ha manifestado públicamente que va con nuestra candidata en el Valle del Cauca.

SEMANA: Entonces, ¿cuál es el problema?

V.S.: El problema es que si Gustavo Bolívar quiere arreglar el desorden del Pacto Histórico tiene que venir aquí al Valle porque ellos que tienen un candidato que se llama Ferney Lozano, debería decirles a los congresistas del Pacto por qué están apoyando a Tulio Gómez. Eso no lo critica.

SEMANA: Cómo así, ¿el Pacto Histórico está con Tulio Gómez?

V.S.: La mayoría, entonces, por qué Gustavo Bolívar no viene a poner orden.

SEMANA: Dilian Francisca Toro va disparada en las encuestas, ¿ella necesita el apoyo del Mais?

V.S.: Nosotros no descartamos ningún apoyo, queremos hacer un gobierno como lo hicimos la vez pasada, con todos los sectores políticos y sociales del Valle del Cauca. Nosotros no subestimamos a nadie. Hoy no se puede hacer política estigmatizando a la gente, ellos hablan de Paz Total, pero plantean la guerra para ganar las elecciones.

SEMANA: ¿Ustedes, La U, están cansados del buen trato en Bogotá y las agresiones por parte del Pacto Histórico en el Valle?

V.S.: Les gusta la leche, pero no la vaca. Si el Partido de La U es tan malo como dicen, que no nos anden buscando para acuerdos nacionales ni para la agenda legislativa.

SEMANA: ¿Usted se ha quejado por el mal trato?

V.S.: Sí señor, al propio presidente Gustavo Petro se lo he dicho. Le he manifestado que hay que tener respeto por la dirigencia de La U, por los candidatos del partido, que nosotros no hacemos política de señalamientos, de estigmatización de nadie, que cada quien haga campaña con sus propuestas y el 29 de octubre nos vemos.

SEMANA: ¿Esto puede afectar el apoyo de La U a las reformas de Gustavo Petro?

V.S.: En mi caso, a mí me tienen que tratar con respeto en Bogotá y en el Valle; el 29 de octubre nos vemos, nosotros estamos dedicados en Bogotá a analizar las reformas y, así no les guste, vamos a votar lo consideremos importante porque somos un partido que está en la independencia.

SEMANA: ¿El presidente qué responde ante las quejas de La U?

V.S.: Él guarda un prudente silencio, nos dice que no tiene mucha injerencia sobre estos temas.

SEMANA: Esta no es la primera vez que La U recibe críticas por el Pacto Histórico…

SEMANA: ¿En qué puede desencadenar su fatiga?

V.S.: Tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se revienta.

SEMANA: Por último, ¿por qué el Pacto Histórico no gusta de Dilian Francisca Toro?