Dilian Francisca Toro renunció a la dirección de La U, la coavalarán a la gobernación del Valle, el Mais y la Fuerza de la Paz: “El Pacto Histórico es contrincante”

SEMANA: ¿Usted presentó su carta de renuncia a la dirección del Partido de La U. ¿Qué dijo y fue fácil escribirla?

DILIAN FRANCISCA TORO: No fue tan fácil. Realmente ya estaba acostumbrada, habíamos hecho un trabajo importante en el Partido de La U y a uno siempre le da nostalgia. Sin embargo, tenía que renunciar y a partir del 5 de agosto termino. Quiero cumplir con el compromiso de entregar todos los avales y que quede todo bien organizado para que quien llegue a la dirección no tengan problema.

SEMANA: Se lanzará a la gobernación del Valle, ¿qué la llevó a tomar la decisión?

D.T.: Ha habido mucha gente que me dice que aspire, pero sobre todo, lo más importante es que quiero mucho a mi departamento. Me parece un orgullo servir nuevamente a mi Valle del Cauca.

SEMANA: ¿Cuál es el balance que deja en La U?

D.T.: Logramos disminuir el déficit financiero porque lo teníamos, era un partido que estaba dividido, que tenía muchos problemas con las personas que se habían ido, logramos unirlo, hicimos una estrategia nacional para ir a todos los territorios, logramos adelantar una estrategia de comunicación porque no había ni interna ni externa. Presentamos 20 proyectos de ley que van desde el fortalecimiento de la economía campesina, economía circular, seguridad alimentaria hasta incentivos a las mujeres, entre otros. Logramos sacar 700 consejeros municipales de juventud, red de mujeres, jóvenes, capacitaciones de liderazgo y formación política, sacamos unas listas decorosas y fortalecimos un centro de pensamiento que nos ha servido para presentar los proyectos y fortalecer los argumentos de las reformas. La U ha tenido unas posiciones serias, responsables, ha estudiado en profundidad los proyectos, cuando ha tenido que construir, construye, y cuando ha considerado negar, ha negado. Este es un partido serio que toma decisiones en bancada.

SEMANA: ¿Qué pasará con la dirección del Partido de La U?

D.T.: Los directores (a) serán dos senadores (a) y representantes, hoy se decidió que lo harán por consenso y el martes próximo definiremos en bancada quiénes serán. La idea es que sea por consenso y no por votación para que no haya divisiones y problemas.

El 5 de agosto saldrá Dilian Francisca Toro de la dirección de La U. Foto: Esteban Vega La-Rotta Revista Semana | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Qué nombre suena?

D.T.: Esperemos a ver qué pasa.

SEMANA: ¿Su candidatura a la gobernación del Valle, finalmente, la coavalará el Pacto Histórico?

SEMANA: ¿Y la Fuerza de la Paz, es decir, el Partido de Roy Barreras?

D.T.: Sí.

El partido político de Roy Barreras avalará a Dilian Francisca Toro. | Foto: SEMANA

SEMANA: Pero es lo mismo porque la Fuerza de la Paz está bajo la sombrilla del Pacto Histórico.

D.T.: El Pacto Histórico no irá en listas conjuntas. Roy Barreras está haciendo listas, él me va a acompañar a mí. Los del Mais también. No están haciendo listas conjuntas sino separadas, pero el Pacto Histórico, no me respaldará. Al menos, Colombia Humana, el Polo Democrático.

SEMANA: Si usted gana eventualmente la gobernación tendrá que pedirle recursos a Gustavo Petro para su departamento. ¿No le preocupa ese escenario teniendo en cuenta que los actuales gobernadores se quejan de la desconexión del gobierno nacional y las regiones?

D.T.: La idea es que todos aportemos para que la gente de las regiones tengan unas mejores condiciones de vida, si hacemos las cosas juntos será mucho mejor. Hay un plan de desarrollo. Mi programa de gobierno está basado en el plan nacional de desarrollo porque tenemos que tener una línea para poder lograr que se hagan las financiaciones para la realización de diferentes obras y proyectos sociales. Tiene que haber comunicación y una forma de poder trabajar conjuntamente. En el Valle hay muchos proyectos que no solo son para el departamento sino para el país.

Germán Vargas Lleras y Cambio Radical respaldarán a Dilian Francisca Toro en el Valle, dijo la candidata a la gobernación. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Su relación con Gustavo Petro cómo quedó?

D.T.: Bien, yo no tengo ningún problema. Nosotros nos fuimos a la independencia. Se ha aprobado lo que se ha pensado que está bien y lo que no, no se ha aprobado. Así tiene que seguir el partido. No podemos pasar ni a la oposición ni a la coalición. Jurídicamente estamos en independencia.

SEMANA: Tulio Gómez, dueño del América, también aspirará a la gobernación. ¿Cómo lo ve?

D.T.: Tiene todo el derecho de aspirar, no sé cuál será su visión del departamento del Valle del Cauca, no la conozco, pero es la democracia; todos tienen derecho a aspirar. Yo apelo a la gente del pueblo que me conoce, que tiene un reconocimiento, que sabe lo que he hecho, lo que quiero hacer. A esa ciudadanía es a la que yo apelo y me den el voto de confianza.

SEMANA: Confiese, ¿por qué no se dio la coalición mayoritaria contra el gobierno Petro que lideró Germán Vargas Lleras? A usted la buscaron.

D.T.: Lo que pasa es que el Partido de La U, jurídicamente, no puede pasar a la oposición. Ya tenemos una decisión tomada de independencia y un partido solo puede cambiar una vez. A mí me parece que es mejor estar en independencia, el partido construye cuando puede construir, con argumentos, modificaciones, eso es mejor a la oposición. Hay cosas que son buenas, la gente quiere cambios y hay que hacerlos. Se pueden hacer sin destruir lo que se tiene.

SEMANA: ¿Cómo queda su relación con Germán Vargas Lleras?