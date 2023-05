En diálogo con SEMANA, la directora del partido de La U habló de las razones de declararse en independencia al Gobierno Petro. Dijo que el Pacto Histórico no la respaldará en una eventual candidatura a la Gobernación del Valle. “Nunca me han acompañado”, afirmó.

SEMANA: ¿Por qué La U se declaró en independencia?

Dilian Francisca Toro (D. T.): Esa discusión la veníamos dando desde hace tres semanas, en una primera reunión de bancada discutimos como cuatro horas, pero al final se decidió que nos diéramos un tiempo porque la coalición se había roto por parte del presidente y no había necesidad de decir que éramos o no independientes. Sin embargo, con el tiempo hemos venido evaluando y de verdad este lunes tomé la decisión de volverles a plantear a los congresistas el tema de ir a la independencia. Lo dije en la bancada y mayormente se aprobó la decisión.

SEMANA: ¿Y por qué tomó la decisión de volver a plantear la independencia?

D. T.: Nosotros hemos venido trabajando responsablemente, coherentemente, tratando de poder decidir frente a las propuestas que nos presentan de la manera más responsable, pero creo que con la independencia seguiremos trabajando para los ciudadanos, pero sin cálculos políticos, conscientes de que afrontamos un momento histórico, que hay unos cambios, pero que tienen que ser dialogados, consensuados, incluyentes, no de confrontación sino conversación. Desde la independencia se apoyan las propuestas que impacten positivamente a los colombianos. Y las que no, no se aprobarán.

SEMANA: ¿Usted se reunió con Gustavo Petro este fin de semana? Si es así, ¿tuvo algo que ver los resultados del encuentro para declararse independientes?

D. T.: Estuve reunida con Laura Sarabia. Fue una reunión que hice con Laura.

SEMANA: ¿Y tuvo algo que ver esta reunión?

D. T.: No. Incluso, lo hablé con ella, le dije que nosotros en La U estábamos pensando en la independencia. No estuve sola en esa reunión. Estuvieron la congresista Katherine Miranda y otras personas.

Laura Sarabia y Dilian Francisca Toro se reunieron el fin de semana pasado. - Foto: Esteban Vega

SEMANA: ¿Laura Sarabia qué le respondió cuando usted le contó de la independencia?

D. T.: No. No hablamos mucho del tema, estábamos en otras cosas. De todas maneras, es una decisión nuestra. Creo que la independencia de opiniones es la base de la democracia.

SEMANA: Después de que Gustavo Petro voló la coalición en 1.000 pedazos, ¿volvió a hablar con él?

D. T.: Sí, en una oportunidad hablamos, pero no mucho tiempo.

SEMANA: ¿Y qué le dijo?

D. T.: Él es tranquilo, tuvo sus razones para declarar la ruptura de la coalición, pero es respetable.

SEMANA: ¿Cómo cree que tomó Petro su decisión de saltar a la independencia? ¿Ya la llamaron del Palacio de Nariño?

D. T.: No. Yo creo que ellos más o menos estaban pensando que sucedería. Ya casi todos los partidos se han declarado en independencia. Creo que esa posición es mejor y les sirve también a ellos. Eso es importante.

SEMANA: Usted hablaba con Petro constantemente, ¿por qué el fin de semana se reunió con Laura Sarabia y no con el presidente? ¿Así de mal está la relación?

D. T.: No. De ninguna manera. No tengo mala relación con el Gobierno, tampoco con el presidente Gustavo Petro. No tengo ningún problema. Lógicamente, son las relaciones políticas, yo represento a una bancada y tengo que proponer a mi bancada y ellos deciden. Y eso fue lo que votaron.

SEMANA: ¿Cómo mantendrá la disciplina de partido? En La U hay más de uno cercano al Gobierno y puede declararse en rebeldía.

D. T.: Cuando uno está en independencia u oposición, algunas decisiones –las más importantes– se toman en las bancadas. Otras de forma individual. Hemos querido tomarlas en la bancada. Para eso está la objeción de conciencia. Por ahora, no hemos tomado esas decisiones; esperemos a ver qué pasa.

Dilian Francisca Toro, Norma Hurtado, Víctor Salcedo, Juan Carlos Garcés y Alfredo Deluque. - Foto: FOTO1:SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO4: Twitter/FOTO5: SEMANA.

SEMANA: ¿Usted cree que Petro está cada vez más solo? La U, los conservadores, liberales, ya no son del Gobierno.

D. T.: Yo pienso que las reformas se pueden estudiar y se puede opinar con más objetividad. Eso es bueno para la democracia, para el Gobierno, para nosotros. Ese tema de que si uno le apoya al Gobierno un proyecto es porque le están dando cualquier cosa a los congresistas y si no apoya, quién sabe qué les quitaron. Eso no. Creo que con la independencia deja estar ese tema en el ambiente. Es una cosa buena para el Gobierno y para nosotros.

SEMANA: Ya que toca ese tema, ¿cuáles participaciones burocráticas tiene hoy La U en el Gobierno?

D. T.: Nosotros no tenemos el Ministerio de las TIC. Tampoco los viceministerios. No tenemos nada de eso.

SEMANA: Usted ha hablado muchas veces con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ¿no logró convencerla de no irse como independientes del Gobierno?

D. T.: El Partido Conservador está en independencia y nosotros también. No es que vayamos a negar las reformas, de ninguna manera. Vamos a estudiarlas, a consensuarlas y a apoyar lo que creemos que sea bueno para los colombianos.

SEMANA: ¿La U se arrepiente de haber formado parte de la coalición de Gobierno?

D. T.: No. Uno no debe arrepentirse de lo que hace. Hay que mirar hacia adelante.

SEMANA: ¿Se radicalizó Petro y su Gobierno?

D. T.: Creo que no. Antes, al contrario. La alocución que hizo Petro el viernes pasado fue al contrario. Dijo que las leyes se debían consensuar. Nosotros también queremos hacerlo. Hagámoslo. Me parece bien.

Dilian Francisca Toro destacó el diálogo que adelanta el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. - Foto: Foto 1: Guillermo Torres (Semana) / Foto 2: Twitter Guillermo Alfonso Jaramillo

SEMANA: Está en furor la reforma a la salud y sus múltiples cambios, ¿hoy hay ambiente para aprobarla?

D. T.: Es que no conocemos el resultado de la comisión accidental que se hizo la semana pasada para poder incluir todos los artículos y proposiciones que habíamos realizado y que la exministra Carolina Corcho no había incluido. El ministro (Guillermo Alfonso Jaramillo) llegó con una forma de hablar con la gente, con los congresistas, de consensuar, y ahí fue el origen de la comisión accidental. No han entregado el documento. Si incluyen todos estos artículos pienso que es una ley muy diferente a la que entró. Eso está en la cancha donde debe estar: el Congreso.

SEMANA: ¿Le preocupan los tiempos para el trámite y aprobación de las reformas del Gobierno? Falta un mes para finalizar las sesiones ordinarias.

D. T.: Pues mire que a la reforma laboral ni siquiera se le ha radicado su ponencia. Tampoco la reforma pensional. Los tiempos están cortos. No creo que sea tan fácil correr con unas reformas tan difíciles y que tienen tanta implicación en todos los sectores. Hay que esperar a ver cómo se da el trámite.

SEMANA: ¿Cómo ve la reforma laboral? La U no firmará la ponencia.

D. T.: Hubo problemas en el trámite, las propuestas se hacen, pero no se incluyen y es difícil. Tengo entendido que el ponente, Víctor Salcedo, no firmará la ponencia. Eso no quiere decir que no se dará el debate, él presentará sus proposiciones.

SEMANA: Confiese, ¿es fácil conciliar con Guillermo Alfonso Jaramillo? ¿Es mucha la diferencia con Carolina Corcho?

D. T.: Pero muchísima, muchísima la diferencia. Este ministro escucha, tiene experiencia, fue alcalde y secretario de Salud. Eso es importante. Es mucho más fácil así hacer una ley que se pueda operativizar y que lo más importante es que beneficie a los ciudadanos, los pacientes, que salve vidas. Él tiene esa cualidad de escuchar y consensuar.

SEMANA: ¿Y la ministra Gloria Inés Ramírez?

D. T.: La conozco como una persona que también es de diálogo y mucho consenso. Hay que esperar.

SEMANA: ¿No es mejor que Petro retire las reformas y las vuelva a presentar?

D. T.: Es una decisión del presidente, pero sí creo que Gustavo Petro sí tiene que mostrar lo que era la reforma a la salud inicial y lo que se ha hecho después de los consensos porque se cambiaron muchas cosas. También llamar a todos los sectores. Eso es muy importante, hablar con ellos, escucharlos, mirar cómo podemos lograr esa reforma que la gente necesita. Tiene que abrir más la discusión y el diálogo con todos los sectores y escuchar y actuar.

SEMANA: Pero no hay tiempo.

D. T.: Eso también lo pienso.

SEMANA: ¿El Pacto Histórico apoyaría una eventual candidatura de Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle?

D. T.: Estoy segura de que no. Son las personas con quienes tengo más diferencias en el Valle del Cauca. No creo que me apoyen. Nunca me han acompañado y creo que con las diferencias que tenemos, tampoco lo harán.

SEMANA: ¿Cuándo le confirma al país su candidatura a la Gobernación?

D. T.: No sé. Por allá en julio, no sé, vamos a ver, todavía no he decidido.