Rodolfo Hernández: así luce a dos días de las elecciones y después de dos meses de su cirugía

Aunque Hernández le concedió una entrevista exclusiva a SEMANA donde habló de lo divino y lo humano y no dejó títere con cabeza, en esta oportunidad se conoció una fotografía del millonario constructor junto a su hijo, Rodolfo José Hernández.

En el podcast, Hernández lanza una nueva crítica al gobierno de Gustavo Petro, la corrupción, el Metro de Bogotá y las alianzas de los políticos corruptos de Bucaramanga con un candidato a la Alcaldía. La grabación la llamó ‘Los políticos no saben hacer, saben es robar’.

“La operación demoró casi seis horas y media. Debieron hacer una incisión de casi 22 centímetros en mi abdomen y desde allí operar. El área del abdomen contiene músculos que luego de la operación generan dolor al hablar, al toser, al reír, al comer, pa todo duele. Eso demoró la recuperación, y más que a la semana de la operación se me rompieron dos puntos, me dio peritonitis y tuvieron que volver a abrir. Eso no se lo deseo a nadie”, narró.