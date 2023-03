Roy Barreras a Álvaro Uribe: “No tengo rabia en mi corazón”

El expresidente Álvaro Uribe lanzó una andanada contra el senador Roy Barreras este jueves 16 de marzo tras conocer, en medio de una audiencia pública, que él se defiende por la investigación judicial sobre manipulación de falsos testigos, un video en el que el hoy presidente del Senado apareció durante la campaña de Gustavo Petro Presidente diciendo que era necesario reconocer a Uribe como el objeto a derrotar.

El líder de la Política de Seguridad Democrática no ocultó su asombró y recordó cómo Barreras hizo política a su lado y se acercó a su familia cuando él estuvo ocho años en el poder.

“Exmilitante de mis huestes, hacía campaña refiriéndose a mí como ‘mi compadre’. Yo soy hombre de fe, señora juez, yo creo. Entonces, me tomo ese tema de los compadrazgos muy a pecho, es compadre. Esto muestra, señora juez, cómo coincide ese interés político y cómo arman tantas acusaciones judiciales basadas en el interés político contra mi persona. Incluso, él mencionó los 6.402 falsos positivos, tendré que referirme a ese tema como se lo dije a la Comisión. Yo creo que esa Comisión es fruto de un proceso espúreo”, dijo el expresidente.

Roy Barreras y Álvaro Uribe, de aliados políticos a contradictores. - Foto: SEMANA

Y agregó: “Montaron esa campaña, ‘Uribe dio la orden’. Independiente de las cifras, yo tomé medidas oportunas. Un solo caso me habría parecido grave. Quiero hacer un paralelo entre el actual presidente del Congreso. Militante activo, furioso. Fui padrino de un niñito, como lo he sido con Álvaro Prada. Los cambios de la vida demuestran que uno, señora juez, no es determinador en la política. Si con esa rabia que me tiene Roy Barrera, si en esos años en los que me ayudó el presidente del Congreso, Roy Barreras, lo habría dicho”.

Barreras, a quien sus opositores le sacan a flote constantemente cómo saltó en garrocha del uribismo al santismo y ahora al petrismo, le respondió al expresidente desde su cuenta personal de Twitter.

En medio de sus audiencias públicas, Álvaro Uribe conoció un video donde Roy Barreras hablaba de lo que debería hacer en su contra la campaña de Petro Presidente. - Foto: Pantallazo de video de la audiencia

“No tengo rabia alguna en mi corazón. La paz total también es con el expresidente en quien hace 20 años la mayoría de los colombianos depositaron su confianza en materia de seguridad. Aciertos y defectos los juzgará la historia”, expresó.

Después del gobierno de Juan Manuel Santos, Roy Barreras se convirtió en uno de los más acérrimos contradictores de Álvaro Uribe. - Foto: Archivo particular

Este es uno de los tantos episodios de controversia entre Uribe y Barreras.

En 2020, el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente, anunció medidas legales porque el hoy presidente del Congreso dijo que un contrato digital por 3.350 millones de pesos para posicionar en las redes al expresidente Iván Duque lo adelantaría un amigo personal de Álvaro Uribe.

El Centro Democrático anunció en su momento en Twitter que la firma De la Espriella Lawyers, del abogado Abelardo de la Espriella, sería la encargada de representar a Uribe en este proceso.

“Esta agencia de publicidad fue la agencia del presidente Duque cuando fue candidato. Y esta agencia es de un señor que es muy cercano a Álvaro Uribe como todo el mundo sabe. Es un contrato para los amigos como premio porque estuvieron en la campaña. Este es un señor recomendado por el señor Álvaro Uribe que es amigo de él”, dijo Barreras.