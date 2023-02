Se discutió el PND por primera vez en el Congreso, aunque con varias preocupaciones y críticas

La jornada del 21 de febrero en el Congreso estuvo cargada por el inicio del trámite del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas del Senado y la Cámara. Las sesiones estuvieron marcadas por las preocupaciones y presuntas inconsistencias que algunos legisladores y bancadas han encontrado en el proyecto.

En el salón Elíptico del Capitolio Nacional, senadores y representantes de las comisiones terceras y cuartas, escucharon las explicaciones de Jorge Iván González, director del Departamento de Planeación Nacional, sobre los ejes del plan Colombia Potencia Mundial de la Vida.

En primer lugar, González explicó el presupuesto que costarían los ejes del plan, representando un total de 1.154 billones de pesos distribuidos en: Ordenamiento territorial alrededor del agua (28,8 billones de pesos); seguridad humana y justicia social (743,7 billones de pesos); seguridad alimentaria (46,1 billones de pesos); transformación energética y acción climática (114,4 billones de pesos); convergencia regional (138,4 billones de pesos) y estabilidad fiscal (84 billones de pesos).

Jorge Iván González, director del DNP. - Foto: Semana

El director del DNP destacó la metodología empleada para construir el documento final, en el cual se tomaron en cuenta diálogos regionales vinculantes, audiencias públicas, conversaciones con grupos indígenas y afro, “Estamos en un momento crucial de la democracia representativa: Ustedes tienen la palabra”, indicó González al presentar el proyecto.

Tras exponer los ejes y el modo que se verán evidenciados en el desarrollo del país, el funcionario concluyó su participando, reiterando que el Congreso tiene la última palabra y serán los responsables de tramitar las expectativas de la población colombiana, la cual está emocionada por la puesta en marcha.

Críticas y preocupaciones

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, compartió las declaraciones de González, señalando que se identifica con el espíritu del Plan, pero siendo consciente que hay que ajustarlo con respecto a la financiación de programas, tal como la restitución de tierras. Según lo expresado por el senador, el proyecto plantea que el presupuesto se acerca al billón, mientras Fedegan ha indicado que se requieren cerca de $60 billones. Por lo tanto, hay unas discordancias entre ambas cifras.

La senadora Aida Avella, también del Pacto Histórico, aprovechó su intervención para hacer énfasis en la importancia que el primer punto del proyecto esté relacionado con el del agua y el reordenamiento territorial. “Tenemos muchas necesidades en la población campesina, no puede ser que actualmente el uno por ciento de las fincas del país acapare el 80 por ciento de las tierras productivas en este país”, manifestó la congresista.

Clara López manifestó estar de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, Clara López, senadora del Pacto Histórico, resaltó que el Plan Nacional de Desarrollo es innovador al definir las cinco líneas estratégicas para el país. “Bien importante esto de los proyectos estratégicos, la dispersión ha hecho mucho daño. Me uno al llamado del Director de Planeación Nacional de proteger estos cinco puntos estratégicos”, sostuvo.

Carlos Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico, exaltó la manera como se construyó el texto final del Plan de Desarrollo desde las regiones e invitó a todos los sectores a conversar de manera tranquila el contenido del proyecto y priorizar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

El presidente y senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, expresó la disposición de su colectividad de enriquecer el texto del Plan, pero siendo claros en que consideran que hay varias preocupaciones: “Por ejemplo, teníamos en el anterior Plan Nacional de Desarrollo recursos privados por 363 billones de pesos, es decir, un 33% del total de ese plan. Hoy no vemos esos recursos privados, nos parece que ese músculo es necesario”, indicó el congresista.

Adicionalmente, el legislador liberal John Jairo Roldán le solicitó al Gobierno que son bienvenidos los macro proyectos contenidos en el Plan, pero pidió no ignorar los proyectos de inversión pequeños, que podrían beneficiar a cientos de municipios que los necesitan, al tiempo que pidió mayor pedagogía sobre las facultades extraordinarias que están pidiendo para el Presidente.

Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U, indicó en su intervención que se trata de un Plan Desarrollo aterrizado a la realidad y subrayó que a diferencia de lo dicho por la Ministra de Minas, Irene Vélez, el Plan valora en su justa medida al sector minero-energético en vez de satanizarlo.

Miguel Uribe se mostró inconforme y considera que hay que hacerle más de un ajuste al proyecto. FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

No obstante, los senadores de la oposición, Ciro Ramírez y Miguel Uribe, cuestionaron varios aspectos: “Veo un Plan Nacional de Desarrollo sin fuentes de crecimiento y en contra de las libertades, si nosotros damos más funciones al Estado, más estatismo, ¿Cómo se conjuga esto con las libertades? ¿Cómo vamos a desarrollar esa preservación y conservación del medio ambiente sin recursos?”, se preguntó Ramírez, quien también cuestionó las 14 facultades extraordinarias planteadas para el Presidente de la República.

Por su parte, el senador Uribe aseguró que al igual que han impulsado el PND, se corre el riesgo de volverlo un plan nacional de subdesarrollo, afectando la descentralización y demostrando el incumplimiento de las promesas por parte del presidente Gustavo Petro.

El senador Carlos Abraham Jiménez, del Cambio Radical, enfatizó en la metodología en las discusiones del Plan de Desarrollo, poniendo en tela de juicio la presencia de los jefes de cartera del Gobierno. En su intervención, indicó que “Acá no se puede repetir lo de las discusiones del presupuesto, que los ministros no vienen a estas discusiones, que los ministros hagan acto de presencia, a muchos ministros después de varios meses de gobierno no los conocemos”.

Finalmente, luego de las demás intervenciones por parte de los legisladores, las Mesas Directivas de las comisiones económicas de Senado y Cámara anunciaron la realización de reuniones por bancadas con los altos funcionarios del Gobierno Nacional, para comenzar a intercambiar opiniones y propuestas de cara al trámite del Plan Nacional de Desarrollo. Simultáneamente, los ponentes y coordinadores designados para esta iniciativa comenzarán sus sesiones de trabajo, con el objeto de entregar su informe final en un tiempo prudente y someterlo a consideración de las comisiones económicas conjuntas.