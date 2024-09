Secretaría de Movilidad, a responder en debate del Concejo: “Más del 60% de las fotomultas en Bogotá fueron por circular entre 56 y 60 km/h”

Humberto Amín (H. A.): Aquí lo importante es dejar claro que es un tema que vengo trabajando desde el período anterior, donde yo he podido evidenciar que los siniestros –a pesar de esas cámaras de fotocomparendo– han subido, los siniestros no han disminuido. Y aquí es importante dejarle claro a toda la ciudadanía que partimos de una base, y es que no estamos en desacuerdo con esas cámaras, pero lo que sí no podemos compartir son los límites máximos de velocidad que hoy tenemos en los principales corredores viales de la ciudad. Está muy bien que el máximo de velocidad sea 50 km/h en las vías alternas, pero no en los principales corredores viales de la ciudad.