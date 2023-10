Seguridad, mujeres, austeridad y pasaje diferencial en el transporte: las apuestas de candidatos al Concejo de Bogotá

Juan David Quintero

El abogado y especialista en Gestión Pública de la Universidad de Los Andes, indicó además que para contrarrestar la seguridad en Bogotá, es urgente mejorar la judicialización de los delincuentes. “No sirve de nada, más cámaras de seguridad, más pie de fuerza, y más inteligencia, si no garantizamos que un Policía que hoy tiene in turno de 8 horas, no se gaste entre 10 y 14 horas judicializando capturas en las URI, y para ello necesitamos construir, por lo menos, una URI, por localidad, y en el caso de Suba y Kennedy, dos”, dijo.