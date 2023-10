Proponen un ‘plan candado’ en las zonas de rumba en Bogotá para frenar la ola de inseguridad; ¿en qué consiste la iniciativa?

EDWARD ARIAS (E.A.): Bogotá es una ciudad con altos índices de inseguridad. No es una percepción, es una realidad que lleva muchos años sin una respuesta efectiva. Casos como el de Luis Andrés Colmenares o el de Ana María Castro no pueden seguir sucediendo. Jóvenes que salen a departir y no vuelven a sus casas.