Senador del Pacto Histórico, Paulino Riascos, habla de 5 ministros que deberían salir del Gobierno Petro: “Es necesario el relevo”

“Me parece muy importante la decisión del presidente, considero a título personal que hay ministros que se han tomado todo muy a pecho por ser parte del Gobierno y no les veo su preocupación por cumplir la política pública que les corresponde”, dijo.

“Hay preocupación en las familias colombianas por falta de vivienda. No he visto una respuesta clara, me parece importante el cambio en este sector”, aseguró.