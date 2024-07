Senador Juan Pablo Gallo, salpicado en el escándalo de la UNGRD, dice: “Espero que me llame la Corte Suprema de Justicia”

En medio del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) terminaron salpicados algunos congresistas de distintos sectores. Uno de ellos fue el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, quien reclama que no entiende por qué resultó mencionado si ha sido un férreo opositor del gobierno de Gustavo Petro y, además, según dijo, no participó en la sesión que ha generado tanto revuelo.

El senador dijo que no conoce a Olmedo López ni a Sneyder Pinilla, exdirectores de la UNGRD. Y que con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se ha limitado a hablar lo estrictamente necesario porque hace parte de la Comisión Tercera del Senado, que trata temas económicos.

Uno de los hechos llamativos en medio de todo el entramado es que los 9 congresistas mencionados en el escándalo hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El senador Juan Pablo Gallo se refirió al escándalo en el que terminó involucrado. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Cómo funciona la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público?

JUAN PABLO GALLO: Es una comisión conformada por senadores y representantes que se escogen en la Comisión Tercera y tiene por función autorizar los créditos internacionales de la Nación.

SEMANA: ¿Por qué sesionan de manera privada?

J.P.G.: Son normas. Como algunos temas podrían afectar precios de mercado, información de tasas de interés, por norma, y no de este gobierno, siempre ha existido la Comisión. No se sesiona en el Capitolio sino de manera privada. Pregunté cuando llegué y me dijeron que era por norma.

SEMANA: ¿Cuándo llegó a esa comisión?

J.P.G.: El 6 de diciembre (2023) se sesiona por primera vez.

Sneyder Pinilla rindió testimonio ante la Corte Suprema de Justicia. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: Según Noticias Caracol, el 15 de diciembre de 2023 hubo una sesión relacionada con el escándalo de corrupción de la UNGRD. ¿Qué pasó ahí?

J.P.G.: El 15 de diciembre hay una sesión donde se va a aprobar un crédito. En esa sesión, con plena certeza, le puedo decir que no voté. Y se lo explico y está en el acta. No voto porque no se entiende de este gobierno que no sea capaz de ejecutar la plata que tiene, que los ministerios alcancen cifras irrisorias del 5 %, del 3 % de ejecución y que estén pidiendo más plata. Primero gástense lo que tienen y luego sí pidan más recursos. Por eso, no participé en esa sesión.

SEMANA: A pesar de que no votó, ¿en esa sesión se aprobó el crédito?

J.P.G.: Se aprobó.

SEMANA: ¿Para qué era y por cuánto?

J.P.G.: Tengo entendido que era por 150 millones de dólares para Findeter.

SEMANA: En el tiempo que ha estado en la comisión, ¿en algún momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, o alguno de sus asesores lo han llamado o le han pedido alguna recomendación para que apruebe estos créditos?

J.P.G.: Nunca. Mi tiempo ha sido muy breve. He estado solamente en dos sesiones. Ha sido un trato cordial y respetuoso, ellos han entendido que soy un senador de la oposición, pero han accedido cuando he solicitado información o detalles de una cifra, cuando les pido que ahonden en un tema particular, entonces se ha limitado al trabajo que realizamos.

Gallo negó los hechos por los que lo relacionan con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Ha conversado o tenido reuniones con María Alejandra Benavides, asesora del ministro Bonilla?

J.P.G.: Todo contacto mío ha sido con el ministro y su equipo de trabajo y ha sido en relación y función con la actividad normal parlamentaria que realizo en la Comisión Tercera, que es una comisión económica.

SEMANA: De las sesiones que participó en la Comisión de Crédito, ¿qué temas se han discutido y qué votaron?

J.P.G.: Son autorizaciones de créditos. En esa comisión solamente se discute la autorización de los créditos y son discusiones realmente, en medio de la complejidad del tema, donde uno revisa dos o tres variables. Primero, que tenga el cupo de endeudamiento, que tenga autorización, que tenga la posibilidad de solicitar ese crédito; segundo, que tenga el plan financiero, que haga parte del presupuesto y que hayan estimado esas cifras; y tercero, lo que nos comparten acerca de las tasas del mercado.

He revisado y me he entrevistado con algunos actores, como el director de la regla fiscal, y le pregunté si hay algún antecedente en el que se haya votado eso negativo y me dice que nunca se ha hundido una autorización de eso.

Realmente, temas sensibles, temas donde se quieran conseguir votos de verdad, se lo digo yo que no voté, son las reformas del gobierno.

Olmedo López ha dicho que entregará detalles y pruebas de sus denuncias. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Ha conversado o se ha reunido con Olmedo López o Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD?

J.P.G.: Nunca, pero nunca, es que no me los he encontrado ni en público, ni en las instalaciones que nunca he pisado, que se pueden corroborar por cualquier derecho de petición muy fácilmente. Ni de forma privada, ni en una oficina, ni en algún lado, nada, en ninguna parte.

Quisiera que, en medio de esta investigación, que sé que va a adelantar de buena manera la Corte, se fijen en ese tema de las celdas de los celulares a ver si en algún momento me he encontrado yo con esos señores. Pero, además, tampoco por medios electrónicos ni que los haya llamado ni por un chat ni por nada. Yo a esos señores gracias a Dios no los conozco, nunca los he visto en mi vida. Los conocí en medios de comunicación a raíz de este escándalo.

SEMANA: ¿Conoce al asesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo?

J.P.G.: No sé las funciones que realmente desempeña, me entero por medios de comunicación que hace parte del Dapre. No lo conozco, nunca he hablado con él, nunca he tenido ninguna cita con él, no me ha escrito, no me ha llamado, no conozco al señor.

Yo quiero hacer énfasis en que yo soy senador de la oposición, quizás por eso es que no conozco a los funcionarios de manera personal, quizá por eso yo interactúo de manera pública a través de mis debates, de mis votaciones y de mis posiciones pero yo con ellos no hablo.

SEMANA: ¿Por qué cree que termina mencionado en estos hechos si ha sido opositor del gobierno?

J.P.G.: Yo entiendo que debe ser por eso, por ser oposición. Yo no sé si es alguna artimaña para callarme para cambiar mis posturas, pero no lo van a conseguir. Desde el primer momento en que ustedes han registrado cada una de mis votaciones, de mis posiciones, de mis intervenciones, he escogido, creo yo, el lado correcto de la historia, que es hacerle oposición a un nefasto gobierno como este y de aquí para adelante no cambiaré mi posición, seguiré trabajando todos los días de este periodo en lo que yo creo que es lo correcto, que es hacerle oposición a este gobierno, obvio que con la capacidad de reconocer algún acierto, no voy a tener ningún temor en reconocerlo, lo voy a hacer pero manteniendo la postura, creyendo que este gobierno no le ha dejado al país sino división, polarización, agresividad y trabajando para que en el 2026 llegue alguien distinto y de verdad el país retorne a una senda de crecimiento y progreso que se merece.

SEMANA: ¿Lo ha llamado a Corte Suprema de Justicia a rendir testimonio en este caso?